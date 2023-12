Ariane ordinerà al suo scagnozzo Orlow di rapire Josie al fine di far desistere Erik dal testimoniare contro di lei davanti al giudice: questo e molto altro accadrà nelle puntate di Tempesta d'amore in programma dal 18 al 24 dicembre. Le anticipazioni rivelano anche che Rosalie, nel frattempo, confesserà a Michael di averlo tradito con Raphael con il primario che riuscirà comunque a perdonare la partner concedendo alla stessa una seconda chance.

Vanessa, invece, compirà gli anni così da un lato Alfons e Hildegard le doneranno un buono per un centro di arrampicata ma dall'altro Max si dimenticherà il suo compleanno.

Robert tornerà a Bichlheim

Le trame della soap opera bavarese creata da Bea Schmidt evidenziano dunque che Rosalie si divertirà a trascorrere del tempo insieme a Raphael ma, al contempo, si sentirà in colpa per il fatto di tenere all'oscuro di questa frequentazione il fidanzato Michael.

Quando Engel tornerà a casa cercando di non farsi notare dal partner, ecco che quest'ultimo si accorgerà ugualmente del tempo trascorso da Rosalie fuori casa e le chiederà prontamente lumi a riguardo. La gestrice del Café Liebling accamperà una scusa ben riuscita e deciderà di organizzare una festa in onore del nuovo impiego ottenuto da Michael come primario in quel di Monaco, evento dove Rosalie finirà per incontrare nuovamente Kofler.

Dopo essere tornato a casa per il processo dell'ex Ariane, Robert ascolterà le parole di Werner che gli chiederà sia di testimoniare contro la dark lady ma anche di tornare a Bichlheim in pianta stabile assieme a Cornelia.

Robert, però, non vorrà farsi imporre niente dal padre, nel frattempo Christoph cambierà strategia considerando l'evoluzione degli eventi.

Henning, intanto, proverà a far riconciliare Constanze e Paul convincendo quest'ultimo ad accompagnare l'avvocatessa a una visita di fisioterapia, così il sommelier manometterà l'auto in modo che i due passino del tempo insieme da soli.

Ariane farà rapire Josie

All'interno del processo contro Ariane sembrerà che il giudice possa finire per convincersi che la dark lady sia innocente grazie al responso della perizia psichiatrica, mentre Christoph non troverà altra via se non incriminarsi ma per riuscire in tale intento dovrà beneficiare della testimonianza di Erik.

Quando Kalenberg carpirà il piano dei due uomini si appresterà prontamente a fare una chiamata.

Rosalie, intanto, confesserà a Michael di averlo tradito con Raphael, così il dottore cercherà conforto morale in André. Lo chef farà notare all'amico che tutto questo tornado sentimentale tra lui ed Engel è cominciato quando ha perso la testa per Carolin.

Rosalie cercherà un confronto col fidanzato ma verrà respinta dallo stesso, nel frattempo Josie e Shirin passeranno del tempo insieme concedendosi un trattamento di bellezza.

La giovane Klee sarà stranita da come Paul possa essersi avvicinato nuovamente a Constanze, ma soprattutto da come lei lo abbia potuto perdonare così repentinamente per le sue scappatelle con lei e Tatiana.

Ariane, nell'intento di far desistere Erik dal testimoniare contro di lei, ordinerà con successo al suo scagnozzo Orlow di rapire Josie, mentre Costanze riuscirà a rinviare il processo e di conseguenza anche la testimonianza incriminante di Vogt in modo da prendere tempo.

Vanessa festeggerà il suo compleanno ma Max se ne dimenticherà, nel frattempo a ricordarsi dell'evento saranno invece Hildegard e Alfons i quali doneranno alla nipote un buono per due persone per un centro di arrampicata. La schermitrice non biasimerà Richter per aver dimenticato il suo compleanno, anzi incoraggerà il partner a partire per il campo d'addestramento, nel frattempo a casa Sonnbichler arriverà un ospite inatteso.

Rosalie e Michael, infine, avranno un chiarimento dove lei si pentirà di averlo tradito, così il primario deciderà di perdonarla e di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Nonostante ciò, il dottore nutrirà ugualmente dei dubbi a riguardo e si cimenterà in un'importante osservazione.

Ariane la farà franca anche stavolta?

Nonostante il processo, Ariane quindi continuerà a tirare la corda compiendo l'ennesima malefatta, ovvero far rapire Josie. Stando alle anticipazioni ufficiali, però, siamo già a conoscenza del fatto che Kalenberg uscirà di scena nel 18° capitolo di Tempesta d'amore subito dopo essere stata condannata all'ergastolo.

Detto ciò, è facile ipotizzare come questo ennesimo rapimento da parte di Ariane possa rappresentare la goccia che farà traboccare il vaso, magari essendo scoperto da Erik e Christoph che, di conseguenza, riuscirebbero a incastrare in via definitiva la dark lady facendola finire dietro le sbarre a vita.

Difficile, quindi, che Ariane possa farla franca anche stavolta.

Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity.