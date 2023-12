Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara in programma dall'11 al 17 dicembre rivelano che la dopo la morte di Mujgan, Fikret si ritroverà a vivere momenti di grande apprensione per le sorti del piccolo Kerem Ali.

Il bambino farà i conti con una febbre altissima che lo convincerà a portarlo al più presto in ospedale dove verrà ricoverato d'urgenza.

Intanto Fekeli scoprirà che la madre e il fratello di Mujgan potrebbero mettere piede a Cukurova per richiedere l'affido del bambino, mentre Demir si renderà conto di essere stato ingannato da Umit per la storia della finta gravidanza.

Fekeli vuole adottare il piccolo Kerem Ali

Dopo la morte di Mujgan, venuta a mancare in un terribile incidente aereo, Fekeli ammetterà di essere disposto ad adottare il piccolo Kerem Ali.

Vuole prendersi cura del bambino e occuparsi della sua crescita, tanto da avviare la pratica ufficiale per l'adozione. Tuttavia, l'uomo non sarà il solo a voler ottenere l'affido dato che verrà informato dell'esistenza di due parenti della dottoressa defunta interessati ad averlo in adozione.

Trattasi della mamma e del fratello di Mujgan che a quanto pare sarebbero intenzionati a chiedere i diritti sull'affidamento del bambino.

Per questo motivo Fekeli metterà al corrente anche Lutfiye e ben presto si ritroveranno a fare i conti con l'arrivo alla villa di un avvocato che si presenterà per portare via il bambino.

Kerem Ali viene ricoverato d'urgenza: anticipazioni Terra amara 11-17 dicembre

La reazione di Fekeli e Fikret non sarà delle migliori: i due non avranno alcuna intenzione di vedere il figlio di Mujgan tra le braccia di altre persone, motivo per il quale cacceranno via l'avvocato dalla tenuta.

Le anticipazioni della soap opera fino al 17 dicembre rivelano che Nazire si renderà conto che il bambino non sta bene.

La febbre alta continua a dargli il tormento e per questo motivo riterranno opportuno portarlo al più presto in ospedale per far sì che possa essere vistato.

Kerem Ali verrà ricoverato d'urgenza per sospetta meningite e le sue condizioni di salute desteranno grande preoccupazione.

Fikret sarà a dir poco disperato e pregherà con tutte le sue forze affinché il bambino possa riprendersi e tornare in forma.

Demir vuole vendicarsi di Umit

Intanto Demir si renderà conto di essere stato ingannato da Umit con la storia della finta gravidanza e si metterà sulle tracce della donna per fargliela pagare.

Umit, però, deciderà di scappare via e tenterà la fuga, ma perdendo i soldi che la madre le aveva procurato si ritroverà costretta a chiedere aiuto a Fikret.

Saniye deciderà di licenziare definitivamente Cumali, sospetto di molestare Uzum.