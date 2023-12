Demir sarà in prigione come sospettato per l'omicidio di Sevda nella puntata di Terra Amara di mercoledì 20 dicembre, ma Fikret lo aiuterà ad evadere. Il nipote di Fekeli escogiterà un piano per liberare suo fratello e aiutarlo a lasciare Cukurova. Demir, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di partire senza la sua famiglia e si recherà alla villa per prendere con sé Zuleyha e i suoi bambini. Improvvisamente, però, alla tenuta irromperanno degli uomini armati che semineranno il panico.

Demir arrestato ingiustamente per l'omicidio di Sevda

Nelle puntate precedenti Demir ha ceduto al ricatto di Umit e la dottoressa è andata ad abitare da Betul, ottenendo quello che voleva.

La donna non denuncerà più Yaman, ma quando la polizia si recherà alla villa cercando Sevda inizierà ad avere dei sospetti. Demir dirà ai gendarmi che la donna si è trasferita a Istanbul e proseguiranno le indagini per l'omicidio di cui Sevda e Zuleyha erano state accusate. Durante le ricerche le forze dell'ordine troveranno il corpo di Sevda e il principale sospettato per la sua morte sarà Demir, visto che qualche giorni prima aveva cacciato la donna dalla villa. Yaman finirà in prigione e sarà in pena per la sua famiglia visto l'arrivo di Hakan in città.

La fuga di Demir e l'agguato a villa Yaman

Fikret non lascerà da solo suo fratello e si ingegnerà per farlo evadere dalla prigione e aiutarlo a fuggire.

Il piano del nipote di Fekeli sarà molto semplice: si presenterà in prigione con Cetin che darà a Demir i vestiti per passare inosservato all'uscita. Yaman riuscirà ad uscire e Fikret lo inviterà a recarsi prima a Mersin e poi a Latakia, dove lo aspettano dei documenti falsi e una nave. Demir, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di lasciare Cukurova senza la sua famiglia e nonostante gli avvertimenti di Fikret sfiderà la sorte e andrà a villa Yaman.

Zuleyha preparerà i bambini e i bagagli, pronta a partire con suo marito verso una nuova vita, ma il loro sogno sarà infranto. All'improvviso alla villa ci sarà un agguato: degli uomini armati faranno irruzione e inizieranno a sparare seminando il panico.

L'uscita di Demir e l'arrivo di Hakan

Con l'agguato alla villa Demir esce per sempre di scena.

L'uomo sarà considerato scomparso e il suo corpo sarà ritrovato solo molto tempo dopo, durante la quarta stagione. Si tratta di uno dei personaggi più importanti attorno a cui sono ruotate le vicende delle prime tre stagioni di Terra amara. Nelle puntate successive si aprirà un capitolo totalmente nuovo e nella vita di Zuleyha arriverà Hakan, il nemico di Demir che ha organizzato l'agguato alla villa. La donna, tuttavia, sarà inconsapevole di chi avrà di fronte perché Hakan si presenterà a lei con un nome falso.