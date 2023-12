Le anticipazioni della quarta stagione di Terra amara rivelano che Fekeli deciderà di indagare sul conto di Mehmet, convinto che l'uomo stia nascondendo dei segreti.

Quando scoprirà che in realtà è Hakan e che è arrivato in città sotto falso nome per vendicarsi degli Yaman, deciderà di affrontare il suo braccio destro Abdulkadir andando però incontro ad un fatale destino.

Fikret, che nel frattempo verrà arrestato per uno scontro col procuratore che sta seguendo il caso della sparizione di Demir, resterà del tutto spiazzato dalla notizia del decesso di suo zio.

Fekeli scopre la verità su Mehmet/Hakan

Mehmet riuscirà a farla franca, in un primo momento, sulla sua vera identità: nessuno scoprirà che in realtà è Hakan, arrivato a Cukurova per vendicare la morte del fratello ma anche per farla pagare agli Yaman.

Col passare del tempo, però, Fekeli inizierà ad avere dei sospetti sul conto del nuovo arrivato, tanto da decidere di indagare sul suo conto e cercare di capire qualcosa in più sulla sua vita passata.

Grazie alla sua indagine scoprirà che ha mentito a tutti sul suo vero nome e a quel punto deciderà di affrontare il suo socio Abdulkadir, per dirgli di aver scoperto il loro segreto.

Abdulkadir, preoccupato dallo scandalo che ne verrebbe fuori, deciderà di ordinare la morte dell'uomo chiedendo ai suoi uomini di eliminarlo.

Fikret apprende che suo zio è morto per infarto: anticipazioni Terra amara 4^ stagione

Le anticipazioni della quarta stagione rivelano che Gaffur e Rasit troveranno il corpo di Fekeli all'interno della sua auto credendo che l'uomo sia morto per un infarto.

Intanto Fikret, che ha scelto di indagare per scoprire la verità sulla sparizione del fratello, verrà a sapere che l'uomo non è mai stato in Siria così come si credeva e si ritroverà ai ferri corti con il procuratore.

Tra i due scoppierà un'accesa lite che costringerà il procuratore a far arrestare Fikret: sarà l'intervento di Mehmet/Hakan a ristabilire l'ordine e a fare in modo che l'uomo possa essere scarcerato.

A quel punto, una volta libero, Fikret apprenderà la notizia della morte di suo zio per infarto e non potrà fare altro che lasciarsi andare al dolore.

La soap turca è la più seguita del pomeriggio di Canale 5

Si chiude così il capitolo di un altro amatissimo protagonista di questa soap opera che, tutti i giorni, appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori.

Al momento, infatti, è proprio la serie turca ad avere la palma d'oro di soap più vista del pomeriggio di Canale 5, superando nettamente gli ascolti di Beautiful e La Promessa, che si fermano rispettivamente ad una media di 2,6 milioni al giorno e 1,8 milioni.