Sermin minaccerà la nonnina Azize nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra amara. Betul scoprirà che la nonna di Demir ha la foto che prova che Hakan Gumusoglu è Mehmet Kara e vorrà impadronirsene. Azize, però, non le permetterà di prenderla e la ragazza la spingerà provocandole una ferita alla testa. A salvare Betul da questa situazione arriverà sua madre che intimerà alla nonna di non dire nulla sulla caduta: "Se apri bocca ti ammazzo".

Betul scoprirà la verità su Mehmet Kara

Zuleyha e Mehmet saranno sempre più affiatati nelle prossime puntate di Terra Amara e la loro relazione diventerà ormai ufficiale.

I due saranno felici e innamorati e nulla sembrerà poterli separare, ma Zuleyha continuerà ad ignorare la vera identità del suo fidanzato. Betul, come sempre, arriverà alla verità prima degli altri e si impegnerà a sfruttarla a suo vantaggio.

Tutto inizierà quando la giovane imprenditrice vedrà la nonnina Azize disperarsi perché non riesce a trovare una foto. Betul si proporrà di aiutarla e sarà sconvolta quando scoprirà che la foto tanto cercata ritrae Demir in compagnia di Mehmet. La figlia di Sermin noterà che sul retro dell'immagine è riportata la data dello scatto e il nome dell'amico di Yaman: Hakan Gumusoglu. Quando Betul capirà che Mehmet è il famoso trafficante di armi ricercato in tutto il paese non vorrà farsi sfuggire questa occasione e farà di tutto per tenere quella fotografia.

La nonnina avrà molta paura di Sermin e si piegherà al suo ricatto

Azize non avrà nessuna intenzione di separarsi dalla fotografia di suo nipote e discuterà animatamente con Betul. Quest'ultima darà una spinta alla nonnina che cadrà e batterà la testa. Spaventata, la giovane donna correrà da Sermin a raccontare tutto quello che è successo, temendo il peggio per Azize.

La cugina di Demir deciderà di andare a controllare di persona le condizioni della nonna, pensando che se fosse morta nessuno potrebbe risalire a Betul.

Sermin troverà la nonnina ancora per terra con una ferita sanguinante alla testa, ma ancora cosciente. La donna non si farà scrupoli e dopo a ver tappato la bocca ad Azize la minaccerà "Devi tenere la bocca chiusa altrimenti ti ammazzo".

La nonnina sarà terrorizzata e si piegherà al ricatto di Sermin: quando arriveranno Fadik e Lutfiye dirà di essere inciampata.

Betul e Fikret saranno fidanzati ufficialmente, ma lui ama Zuleyha

Quando accadranno questi fatti, Betul sarà fidanzata ufficialmente con Fikret, ma lui non sarà per niente felice. Il fratello di Demir, infatti, presto si innamorerà di Zuleyha, ma sua zia Lutfiye contrasterà fortemente questo sentimento e spingerà Fikret tra le braccia di Betul. L'uomo farà di tutto pur di far restare in pace la famiglia, ma quando scoprirà tutti gli imbrogli di Betul non ne potrà più e la lascerà.