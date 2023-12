Nuovo dramma in Terra Amara a seguito della morte di Mujgan in un incidente aereo. Ai suoi funerali ci sarà il piccolo Kerem Alì, tenuto in braccio da Fekeli. Scene destinate a commuovere i telespettatori di Canale 5 nella settimana che va dal 4 al 9 dicembre. Assente invece Zuleyha, che sarà in fuga verso Cipro con i due figli dopo aver scoperto il tradimento di Demir. La sua assenza, così come quella di Demir alle esequie non passerà inosservata.

Mujgan muore in un incidente aereo: dramma in Terra amara

Nei nuovi episodi di Terra amara in onda dal 4 al 9 dicembre, i telespettatori di Canale 5 diranno addio al personaggio di Mujgan.

La dottoressa infatti, perderà la vita in un incidente aereo. Il destino sembrerà essersi accanito contro la vedova di Yilmaz visto che la tragedia avverrà nel momento in cui si stava recando a Instanbul per cambiare vita e ricominciare da zero. L'aereo su cui viaggiava, si schianterà senza lasciare superstiti. Fortunatamente con lei non viaggiava Kerem Alì, rimasto a Cukurova insieme al nonno Fekeli. La notizia della tragica morte della donna sconvolgerà tutti quanti. In primis Ali Rahmet e Fikret. Quest'ultimo sarà in preda ai rimorsi per aver anteposto la sua vendetta contro Demir all'amore per la dottoressa.

Zuleyha in fuga da Demir non partecipa ai funerali di Mujgan

Prima di salire sull'aereo, Mujgan aveva rivelato a Zuleyha la verità su Demir e Umit.

Altun dopo aver saputo di essere stata tradita dal marito, aveva quindi deciso di fuggire con i figli a Cipro. Proprio mentre lei sarà in fuga, accadrà la tragedia che costerà la vita a Mujgan. Visto che sarà lontana da Cukurova, Zuleyha non potrà presenziare ai funerali della dottoressa. La sua assenza, così come quella della famiglia Yaman, non passerà inosservata.

Demir sarà alla ricerca della moglie ma girerà a vuoto.

Lo strazio di Fekeli e Kerem Alì alle esequie di Mujgan

Le scene dell'ultimo saluto a Mujgan saranno particolarmente commoventi, visto che Fekeli porterà al funerale pure il piccolo Kerem Alì. Mujgan verrà sepolta accanto a Yilmaz e Ali Rahmet, devastato dal dolore, porterà il nipotino vicino ai loculi dei genitori, affinchè abbia modo di salutarli.

Il bambino sarà orfano di entrambi i genitori e Fikret manifesterà il desiderio di occuparsi di lui e garantirgli un futuro. Ne parlerà proprio con lo zio Fekeli, al quale chiederà di adottare legalmente Kerem Alì e renderlo così l'unico erede della sua immensa fortuna. Ali Rahmet accetterà la richiesta del nipote. Le anticipazioni sulle puntate future, rivelano che non tutto filerà liscio, visto che un parente di Mujgan cercherà di mettersi in mezzo richiedendo al custodia del figlio dei compianti coniugi Akkaya.