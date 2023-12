Le anticipazioni turche sul finale della terza stagione di Terra Amara rivelano che, dopo essere stato accusato di essere il responsabile della morte di Sevda, Demir finirà in carcere.

L'uomo condannato ingiustamente riuscirà a evadere grazie all'aiuto di suo fratello e, a quel punto, chiederà alla moglie Zuleyha di scappare via al più presto da Cukurova assieme ai loro bambini per iniziare un nuovo percorso di vita lontani da tutto e tutti.

La fuga dei due, però, non si concretizzerà perché dei banditi faranno irruzione a villa Yaman e cattureranno il ricco Yaman, facendone perdere le tracce.

Demir evade dal carcere e va dalla moglie

Nelle puntate conclusive che andranno a comporre il terzo capitolo della soap opera turca, Demir si ritroverà a fare i conti con l'ingiusta accusa di essere il vero responsabile della morte di Sevda.

Tutte le prove che verranno raccolte durante le indagini porteranno a lui e, a quel punto, si apriranno le porte del carcere.

Un duro colpo per l'uomo che, in quei giorni, non si darà pace e vorrà dimostrare la sua innocenza su questa intricata vicenda.

Sarà suo fratello Fikret a offrirgli l'unica soluzione che risulterà concreta per mettere fine al suo supplizio: organizzare una fuga dal carcere e scappare via al più presto assieme alla sua famiglia.

Demir chiede a Zuleyha di scappare via insieme: anticipazioni Terra amara

L'evasione dalla prigione di Demir si concretizzerà e l'uomo si recherà subito a villa Yaman per parlare con la sua amata Zuleyha.

Le anticipazioni turche rivelano che l'uomo chiederà alla moglie di preparare in fretta e furia le sue cose, prendere i bambini e lasciare per sempre Cukurova, perché solo in questo modo potranno iniziare una nuova vita e lasciarsi alle spalle il passato.

Zuleyha accetterà la proposta ma, nel momento in cui saranno pronto alla fuga, ci sarà l'irruzione di un gruppo di banditi all'interno della tenuta, che semineranno panico e terrore.

Demir metterà in salvo sua moglie e i loro due bambini, dopodiché si ritroverà vittima di questi spietati uomini che lo rapiranno e ne faranno perdere le tracce, fino al ritrovamento del cadavere nella quarta serie.

I fan sbottano per l'uscita di scena di Demir dalla soap turca

Si assisterà così all'uscita di scena di uno dei volti clou di questa seguitissima soap anche se i fan italiani non hanno gradito il fatto che andrà via prima del gran finale della quarta stagione.

"Non è possibile che fanno sparire Demir prima del finale, ormai non ci sono più personaggi storici", scrive un fan su Facebook.

"Anche lui fatto fuori definitivamente, ma perché devono per forza far morire tutti?", è il commento di qualcun altro in rete.