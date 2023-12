Demir è morto? Sarà questa la domanda che si porrà spesso Züleyha durante la quarta stagione di Terra Amara. Il marito sparirà nel nulla dopo l'assalto a Villa Yaman e nessuno saprà se sia vivo o morto. Sarà una telefonata a far tremare la donna: la polizia convocherà Züleyha per riconoscere un corpo, potrebbe essere quello di Demir.

I problemi di Demir: dall'accusa di omicidio all'assalto alla villa

Demir scomparirà nel nulla dopo l'assalto a Villa Yaman. Saranno gli uomini di Abdülkadir e Hakan ad aprire il fuoco contro tutti gli abitanti della tenuta e non avranno pietà per nessuno, al punto che la piccola Üzüm finirà in gravi condizioni in ospedale.

Demir verrà portato via, lasciando la famiglia Yaman in apprensione, che non saprà se l'uomo in realtà sia vivo o morto. La polizia crederà che l'assalto sia stato progettato da lui proprio per fuggire da Çukurova, visto che era appena evaso dal carcere dove si trovava con l'accusa di aver ucciso Sevda.

Fekeli lascia il carcere per stare accanto a Züleyha

In carcere, però, si troverà anche un'altra persona: Fekeli. Lui ci è finito per aver investito Ercan, anche se non volutamente, ma quando verrà a sapere della situazione che sta vivendo la famiglia Yaman chiederà un permesso speciale per uscire e poter aiutare Züleyha.

Fikret sarà molto grato allo zio per questa scelta e insieme mobiliteranno i loro uomini per setacciare ogni angolo di Çukurova e trovare Demir.

Züleyha, però, molto presto riceverà una telefonata che la farà sudare freddo.

Züleyha deve identificare un cadavere

La polizia convocherà Züleyha in obitorio per identificare un cadavere appena rinvenuto: temono che possa essere quello di Demir. La ragazza rimarrà senza parole, anche perché per la prima volta si presenterà davanti a lei la seria possibilità di vedere suo marito morto.

Fekeli l'accompagnerà in obitorio, Züleyha entrerà nella stanza dove viene conservato il corpo, solleverà il lenzuolo e con grande fortuna avrà la possibilità di constatare che non si tratta del marito. Quando uscirà dalla stanza non riuscirà a smettere di piangere, anche perché la speranza che Demir sia ancora vivo rimarrà vivida.

Il gossip del flirt tra Hilal Altınbilek e Kerem Alışık

In queste scene Züleyha e Fekeli si mostreranno molto complici, ma pare che anche nella realtà tra i due interpreti ci sia stato del tenero. Secondo la cronaca rosa turca Hilal Altınbilek e Kerem Alışık avrebbero avuto una storia d'amore proprio mentre condividevano il set di Terra amara. Questi fatti risalgono al 2020 e ai tempi si diceva che i due avessero preso insieme anche una casa in affitto per iniziare una convivenza.

I due però, ben presto, hanno smentito il gossip, lo stesso Kerem Alışık ha dichiarato: "Io e Hilal siamo due buoni amici che vanno d'accordo dentro e fuori il set, nulla di più".