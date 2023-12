La pace tra Fikret e Demir arriverà durante le puntate finali della terza stagione di Terra Amara. Sarà proprio Demir a rendersi conto che è giunto il momento di chiedergli scusa per tutto il male che gli ha fatto loro padre Adnan. Ci sarà questo perdono davanti a tutti e Demir accoglierà ufficialmente Fikret nella sua famiglia.

L'odio incommensurato tra Demir e Fikret

Demir e Fikret molto presto avranno l'opportunità di sotterrare l'ascia di guerra e il tutto accadrà durante il finale della terza stagione. Ne hanno passato veramente tante da quando Fikret è arrivato a Çukurova con il solo intento di vendicarsi di Demir per tutto il male che gli ha fatto il suo padre biologico: Adnan Yaman.

È passato un po' di tempo prima che Demir scoprisse la realtà dei fatti e nonostante la verità sia venuta a galla i due non si sono visti subito di buon occhio. Le cose inizieranno a cambiare dopo la morte di Müjgan.

I fratellastri Yaman si avvicinano

Nella puntata del 5 dicembre si è tenuto il funerale di Müjgan, morte che ha lacerato il cuore di Fikret, visto che era pronto a farle la proposta di nozze. Sarà proprio questo evento a far scattare qualcosa dentro il ragazzo, al punto che deciderà di scusarsi con Demir per tutto quello che gli ha fatto. Alla fine voleva solo che riconoscesse che il padre non si è comportato bene nei suoi confronti.

I due piano piano si avvicineranno e diventeranno inseparabili.

Demir inizierà a fidarsi di Fikret, soprattutto quando da Villa Yaman si perderanno le tracce di Leyla.

Demir accoglie Fikret nella famiglia Yaman

Entrambi si daranno da fare e alla fine la ritroveranno, e sarà proprio in quella occasione che Demir capirà quanto sia importante avere un fratello, così gli chiederà scusa per tutto quello di male che gli ha fatto il padre.

"Voglio che tutta Çukurova sappia che Fikret è mio fratello", dichiarerà Demir aggiungendo: "Perché ora sei uno Yaman, sei la mia famiglia".

Fikret non riuscirà a trattenere le lacrime dalla felicità e anche le persone che assisteranno alla scena si commuoveranno. I due si abbracceranno segnando la fine del loro odio e si alleeranno nella lotta contro il nuovo nemico di Demir: Hakan Gümüşoğlu.

L'arrivo di Hakan Gümüşoğlu

Hakan Gümüşoğlu sarà il nuovo protagonista della quarta stagione di Terra amara dopo l'uscita di scena di Demir. Ha il volto di İbrahim Çelikkol, già noto al pubblico di Canale 5 per il ruolo di Mehdi in My home my destiny, la serie in onda su Canale 5 nell'estate del 2023 e che l'ha visto al fianco di Demet Özdemir.

In Terra amara, almeno inizialmente, Hakan si avvicinerà a Züleyha con il chiaro intento di vendicarsi di Demir, ma alla fine le cose cambieranno. I due convoleranno a nozze, ma la loro felicità non durerà a lungo: Hakan morirà per salvare Züleyha dalle grinfie di Betül e la donna si ritroverà nuovamente sola.