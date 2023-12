In Terra Amara Saniye e Gülten moriranno e Züleyha si ritroverà senza le sue amiche fidate. Avrà modo di dare a entrambe il suo ultimo saluto dopo i funerali e soprattutto a Saniye prometterà di vegliare sulla sua Üzüm e di trattarla come se fosse sua figlia.

La morte di Saniye e Gülten sconvolge Villa Yaman

Saniye e Gülten moriranno in un incidente stradale e i loro familiari e amici si appresteranno a dare a entrambe l'ultimo saluto. I funerali verranno celebrati insieme e vedranno Gaffur e Çetin più disperati che mai. Saranno loro a seppellire personalmente le loro mogli, anche se lo faranno con lo stremo delle forze.

Anche la piccola Üzüm si ritroverà ad affrontare l'ennesimo lutto nonostante la giovane età: dopo la morte della madre biologica deve affrontare anche quella della madre adottiva.

La disperazione di Gaffur

Dopo i funerali tutti rientreranno alla villa e fin da subito sarà difficile riprendere con la vita di sempre. Per Gaffur sarà complicato rimettere piede nella casa che per tanti anni ha condiviso con Saniye, quella che a breve avrebbero dovuto abbandonare per trasferirsi nella loro prima abitazione di proprietà.

Il pensiero di Gaffur andrà anche alla sorella Gülten, morta troppo giovane e in più incinta del suo primo bambino.

L'ultimo saluto di Züleyha a Saniye e Gülten

Tutti saranno disperati, ma ci sarà soprattutto una persona che attenderà la fine dei funerali per avere un momento privato con le sue due amiche: Züleyha.

Sotto la pioggia darà il suo ultimo saluto a quelle donne che negli ultimi anni le sono state tanto vicine.

"Mia cara Saniye, sei stata il mio braccio destro. Con chi potrò sfogarmi ora? Chi consulterò quando dovrò fare una scelta? Sarai preoccupata per le sorti della tua Üzüm, ma devi stare tranquilla perché per me è come una figlia, non la tratterò diversamente dai miei.

Veglierò su di lei", dirà Züleyha tra le lacrime.

La ragazza avrà parole d'affetto anche per la sua cara Gülten: "Sei stata come una sorella. Cosa farò senza di te? Pensavo che la vita non mi avrebbe più messo alla prova e reso triste, invece ho assistito anche alla tua morte. Possa tu riposare in pace".

Le riprese dell'addio a Gülten e Saniye bloccate per il Covid

Le riprese della quarta stagione di Terra amara, proprio durante l'uscita di scena di Selin Yeninci e Selin Genç, sono state bruscamente interrotte per via del Covid. La scena d'addio registrata a fine 2021 è stata bloccata perché il produttore Timur Savcı ha partecipato a una premiazione ad Adana insieme al regista Murat Saraçoğlu.

Il produttore ha contratto il virus, così anche il regista è stato costretto ad andare in quarantena e per un paio di settimane le riprese sono state sospese.