Le anticipazioni sui capitoli della stagione finale di Terra amara rivelano che tutta Cukurova resterà scossa dalla notizia della morte di Fekeli. L'uomo verrà ritrovato senza vita all'interno della sua vettura e inizialmente si penserà che abbia avuto un infarto fatale.

La verità, però, è che è stato ucciso dagli uomini di Abdulkadir dopo aver scoperto la verità sul conto di Hakan. Ben presto sarà Zuleyha ad avere dei sospetti sulla sua morte e deciderà di vederci chiaro su questa vicenda.

La morte di Fekeli nella stagione finale di Terra amara su Canale 5

Le anticipazioni turche rivelano che Fekeli verrà assassinato dopo aver indagato sul conto di Hakan, scoprendo che sta mentendo a tutti sulla sua vera identità.

A quel punto si recherà da Abdulkadir, uno degli uomini di fiducia di Hakan e lo informerà di averli smascherati e di essere pronto a metterli con le spalle al muro.

Tanto basterà affinché l'uomo incarichi alcuni dei suoi uomini di far fuori Fekeli, che verrà ucciso con una siringa contenente del veleno. Successivamente il cadavere verrà riposto all'interno della sua stessa vettura, così da lasciar credere a tutti che sia morto per cause naturali.

A Cukurova tutti saranno disperati al momento dell'ultimo addio a Fekeli, in particolare Zuleyha che non riuscirà a spiegarsi come sia potuta succedere una cosa del genere.

Zuleyha sospetta che Fekeli sia stato ucciso

Poche settimane prima del suo decesso, Fekeli si era sottoposto ad una serie di accertamenti medici che non destavano preoccupazione: l'uomo godeva di buona salute.

Per questo motivo, la signora di Cukurova inizierà a sospettare che l'uomo durante il suo ultimo viaggio abbia scoperto qualcosa di importante che gli ha causato un infarto oppure che qualcuno lo abbia eliminato somministrandogli qualcosa di nocivo e letale.

Successivamente mentre recupereranno i vestiti dell'uomo scopriranno che prima del suo decesso è stato in un ristorante di Isparta e proprio lì si potrebbe trovare la soluzione di questo mistero.

L'uscita di scena del personaggio di Fekeli

Insomma, si assisterà all'ennesima uscita di scena nel cast della stagione finale della soap opera turca.

Con la dipartita di Ali Rahmet Fekeli se ne andrà in particolare uno dei personaggi "positivi" dello sceneggiato che, nel corso delle ultime stagioni, ha sempre cercato di riportare la pace e il sereno tra i vari protagonisti, tra in particolare cui Demir e il suo fratellastro Fikret, il quale inizialmente aveva finto di essere il nipote di Fekeli, prima di svelare di essere in realtà il figlio segreto di Adnan senior.