Le anticipazioni di Terra amara del 2024 rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di scoprire finalmente la verità sulla sparizione misteriosa di suo marito Demir [VIDEO].

A distanza di un po' di mesi dal rapimento durante il quale si erano perse le tracce di Demir, la donna scoprirà che suo marito è stato ritrovato morto in un capannone abbandonato.

Unoo choc per la donna, tanto che finirà per sentirsi male: per evitare ulteriori problemi le verrà impedito di vedere per l'ultima volta il corpo dell'uomo.

La verità sulla sparizione di Demir Yaman nel capitolo finale della soap

In occasione di alcuni lavori all'interno di un capannone abbandonato verrà ritrovato un frigorifero contenente all'interno un corpo senza vita. Gli operai si renderanno conto subito che si tratta del corpo di Demir e, a quel punto, allerteranno le forze dell'ordine per il riconoscimento ufficiale.

Il pubblico ministero si recherà dalla signora Altun per informarla di quanto è accaduto: la notizia lascerà senza parole la donna, tanto che in un primo momento non riuscirà a reagire.

Zuleyha poi si sentirà talmente male da arrivare a perdere i sensi e lasciarsi andare tra le braccia di Mehmet, che in quel momento sarà presente al suo fianco e sarà pronto a supportarla.

Zuleyha non potrà vedere suo marito per l'ultima volta: anticipazioni di Terra amara del 2024

Il pubblico ministero finirà per chiedere scusa alla donna per aver avuto dei dubbi sul conto di suo marito. In un primo momento, infatti, complice la testimonianza di Umit, si credeva che l'uomo fosse scappato volontariamente per far perdere le sue tracce.

Demir era stato infatti (ingiustamente) incarcerato per l'omicidio di Sevda, ma era riuscito a scappare dalla prigione.

Le anticipazioni del 2024 della soap opera rivelano che Zuleyha chiederà di poter vedere il corpo senza vita del padre di sua figlia, ma questa richiesta non verrà esaudita. Il pubblico ministero riterrà che sia meglio per lei non ritrovarsi di fronte a questa scena, che potrebbe darle ulteriore dolore.

Resta da capire, invece, cosa è successo e perché l'uomo sia stato brutalmente assassinato dopo il rapimento.

Si chiude per sempre il capitolo dedicato alle vicende di Demir Yaman nella soap turca

Si chiude così il giallo legato alla sparizione di Demir Yaman, dopo che l'uomo era stato portato via da un gruppo di banditi durante gli episodi conclusivi della terza stagione.

L'addio non ha entusiasmato i numerosissimi fan della soap opera, molti dei quali avrebbero voluto vederlo in scena per tutta la durata della quarta stagione, ma così non sarà.

Zuleyha si ritroverà così a essere l'unica superstite della vecchia guardia, cioè dei personaggi della prima stagione. Il primo compagno e grande amore della sua vita, Yilmaz, è morto in un incidente stradale a metà della terza stagione.

Poco prima era morta anche Hunkar, madre di Demir, uccisa da Behice poco prima del matrimonio con Fekeli, che Yilmaz aveva conosciuto in carcere nella prima stagione e che è stato avvelenato ed è morto poco prima del ritrovamento del corpo di Demir. Alla fine della prima stagione era stato introdotto il personaggio di Mujgan, dottoressa che intraprende una relazione con Yilmaz, e che a sua volta muore in un incidente aereo.

Dei personaggi più importanti delle prime stagioni, restano vivi solo Adnan, che è il figlio di Zuleyha e Yilmaz, Azize, che è l'anziana nonna di Demir, e Zuleyha, che è pronta a tenere banco fino alla fine con le sue vicende sentimentali che si intrecceranno agli affari della tenuta Yaman.