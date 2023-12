Negli episodi della quarta e ultima serie di Terra Amara si vivranno ore d'apprensione per la piccola Uzum. La bambina finirà in coma dopo essere rimasta ferita gravemente da alcuni banditi che avevano attaccato la tenuta Yaman.

In seguito Gaffur e Saniye scopriranno che Cumali non è il vero padre di Uzum, ma bensì uno sconosciuto che si era introdotto nella villa degli Yaman.

Uzum finisce in coma

Un comando capeggiato da Abdulkadir farà irruzione alla fattoria Yaman per sequestrare Demir. Per questo motivo il ricco imprenditore farà perdere le proprie tracce, mentre Uzum rimarrà in coma per molti giorni dopo essere rimasta gravemente ferita durante l'attacco dai parte dei banditi.

Zuleyha resterà accanto a Gaffur e Saniye, dilaniati per le condizioni di salute in cui versa la loro figlia adottiva. Anche Cumali apparirà affranto, per poi cambiare atteggiamento quando resterà solo con Uzum. Un comportamento che desterà i sospetti di Saniye, che si scaglierà contro l'uomo dopo averlo trovato a fare baldoria in un ristorante, nonostante le cagionevoli condizioni della bambina.

Cumali rapisce Adnan

Cumali dimostrerà la sua vera natura quando aiuterà Umit a rapire Adnan in cambio di molto denaro. Un rapimento che si ritorcerà contro la direttrice dell'ospedale di Cukurova che verrà uccisa per sbagliato da Zuleyha durante un parapiglia. Ma le brutte novità arriveranno anche per Cumali.

In particolare, Adnan informerà Zuleyha che il padre biologico di Uzum l'aveva convinto a fare una passeggiata, per poi consegnarlo nelle mani di Umit. Cumali a questo punto deciderà di scappare via senza salutare sua figlia. Una fuga che però avrà vita breve, visto che i gendarmi di Cukurova si metteranno subito sulle sue tracce.

Uzum scopre che Cumali non è il suo vero padre

Durante l'interrogatorio il pubblico scoprirà che Cumali non è il vero padre di Uzum, morto alcuni anni prima, ma uno sconosciuto che si era introdotto a villa Yaman. Una notizia che destabilizzerà la bambina una volta ascoltate le parole del procuratore. Zuleyha, invece, andrà su tutte le furie, tanto da accusare Cumali di aver fatto del male a Uzum.

Per questo motivo l'uomo verrà arrestato e rinchiuso in una cella lontano da Cukurova. Allo stesso tempo, Saniye e Gaffur cercheranno di stare vicino alla figlia addolorata dopo la scoperta della verità.

Saniye da personaggio odiato ad amatissimo dai fan di Terra amara

Il personaggio di Saniye ha avuto una metamorfosi nel corso delle puntate di Terra amara. La donna inizialmente non era ben vista dai telespettatori a causa dei suoi cattivi rapporti con Zuleyha. Tuttavia, con il passare del tempo, la capomastro ha saputo farsi amare da tutti dopo essere diventata la spalla destra della protagonista. Il personaggio, dispotico e forte, è interpretato da Selin Yeninci. L'attrice è nata ad Istanbul 35 anni fa da una famiglia moderna.

Il padre è un funzionario in pensione, mentre la madre una stilista. Ha un grande rapporto con suo fratello, con il quale ha trascorso la maggior parte dell'infanzia. In Italia è diventata famosa grazie alla sua partecipazione in Terra Amara.