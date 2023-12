Nei prossimi episodi di Terra Amara che andranno in onda giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, Fikret si prenderà cura del piccolo Kerem Alì, abbandonando la vendetta contro la famiglia Yaman. Nel frattempo, Umit continuerà a perseguitare Demir, il quale è spinto al limite, progettando persino di ucciderla e togliersi la vita. Tuttavia, Zuleyha riuscirà a dissuaderlo. Dopo il loro ritorno alla tenuta, Altun e Sevda verranno coinvolte in una denuncia di omicidio. Infine, Betul, figlia di Sermin, farà una sorprendente comparsa alla tenuta Yaman, portando con sé segreti intriganti.

Fikret chiede a Fekeli di poter adottare il figlio di Mujgan

Nella puntata di Terra amara che andrà in onda giovedì 7 dicembre, Fikret, addolorato per la prematura scomparsa di Mujgan in seguito ad un incidente aereo, abbandonerà definitivamente ogni velleità vendicativa nei confronti di Demir. Tuttavia, ciò che rimarrà tangibile del suo legame con la donna amata, sarà il piccolo Kerem Alì. Per questo motivo, Fikret sceglierà di farsi carico del benessere del bambino e del suo futuro. Per tradurre in realtà questa nobile decisione, si rivolgerà a Fekeli, chiedendogli di poter adottarlo.

Nel frattempo, Umit, incapace di accettare la fine della sua relazione con Demir, si aggrapperà disperatamente alle briciole di un amore ormai perduto, continuando a perseguitare l'uomo.

Zuleyha e Sevda vengono denunciate per omicidio

Nell'episodio di Terra amara che andrà in onda venerdì 8 dicembre, Demir giungerà persino all'intenzione di compiere un gesto estremo: uccidere Umit per poi porre fine alla sua stessa vita. In questo contesto drammatico, Zuleyha riuscirà a dissuaderlo dal compiere l'irreversibile.

Tornati alla tenuta, Zuleyha e Sevda si troveranno coinvolte in un intricato scenario giuridico: una denuncia di omicidio porterà le due donne in gendarmeria. Le autorità, avviate le indagini, si dedicheranno alla ricerca del presunto cadavere, ma di fronte all'assenza di prove concrete, lasceranno libere le due donne.

Infine, Betul, la figlia di Sermin, farà un ingresso sorprendente alla tenuta Yaman.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda mercoledì 6 dicembre, Zuleyha abbandona la residenza, spingendo Demir a ingaggiare un investigatore per trovarla. Nel frattempo, a villa Yaman, Sevda riceve un messaggio anonimo da un testimone dell'omicidio di uno dei malviventi durante la recente rapina. Il ricattatore misterioso richiede a Zuleyha e Sevda una somma di denaro in cambio del suo silenzio. Venuta a conoscenza del ricatto, Zuleyha decide di fare ritorno a villa Yaman.