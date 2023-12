Nelle puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 dall’11 al 16 dicembre 2023 Sevda Çağlayan verrà uccisa accidentalmente dalla figlia Umit Kahraman nel tentativo di difendere Demir Yaman.

Intanto il piccolo Kerem Alì verrà ricoverato in terapia intensiva, dopo essere stato colpito dalla meningite.

Demir fa rapire Umit, Sevda muore

Zuleyha farà sapere a Gulten che Umit aspetta un figlio da suo marito Demir, e l'uomo ne ordinerà il rapimento per farla abortire: Sevda comunque salverà la figlia e convincerà Fekeli a ospitarle. Ben presto però quest'ultimo caccerà la dottoressa Kahraman dal suo ranch, accusandola di aver messo in cattiva luce la famiglia Yaman.

Anche Demir manderà Sevda via dalla propria tenuta per avergli nascosto di essere la madre di Umit, la quale intanto convincerà Fikret ad aiutarla a fuggire.

Dopo essersi infuriato con Zuleyha per aver impedito al dottor Ihsan di praticare un aborto a Umit, Demir verrà ricattato da Sevda, la quale si dirà decisa a far sapere alla polizia che Altun ha ucciso un bandito. Anche se poi - dietro pagamento di una somma di denaro - la donna accetterà di tacere.

In seguito Demir avrà un duro scontro con Umit: ad avere la peggio sarà Sevda, che si frapporrà fra i due facendo scudo con il proprio corpo a Yaman e verrà uccisa per errore.

Yaman mente alla moglie

A questo punto Yaman seppellirà il corpo di Sevda, dopo averlo inizialmente nascosto nel bagagliaio della sua auto.

In seguito Zuleyha avrà dei sospetti quando vedrà del sangue sul paraurti della vettura di Demir, ma lui le farà credere che è di un suo dipendente che si è ferito.

Intanto, dopo aver licenziato e aggredito Cumali con il sospetto che abbia molestato Uzum, Saniye scoprirà che in realtà l'uomo è il vero padre della bambina.

Kerem Alì in ospedale

Dopo la morte di Mujgan, intanto Fikret chiederà l’affidamento di suo figlio Kerem Alì anche se farà presente a Lutfiye che i parenti della donna potrebbero reclamare la custodia del bambino, cosa che poi effettivamente accadrà.

Intanto il piccolo avrà una forte febbre e verrà portato in ospedale dove si scoprirà che ha la meningite e finirà in terapia intensiva, anche se alla fine si salverà.

In seguito Fekeli si metterà in viaggio per incontrare l’avvocato dello zio di Kerem Alì, il quale vorrebbe la custodia del bambino, per trovare un accordo. Proprio durante il tragitto in auto Ali Rahmet investirà e ucciderà un uomo, ma Cetin si assumerà la colpa dell'incidente per permettere a Fekeli di andare all'appuntamento con il legale e definire i dettagli sull'affidamento di Kerem Alì.

Riepilogo su Kerem Alì: è rimasto orfano di entrambi i genitori

La disputa per la custodia del piccolo Kerem Alì prenderà il via dopo che è rimasto orfano di entrambi i genitori. Alcuni mesi prima era infatti morto il padre Akkaya Yilmaz, mentre di recente ha perso la madre Mujgan, vittima di un incidente aereo. Sarà per tale motivo che il fratello della donna arriverà in Turchia dagli Stati Uniti per reclamare l'affidamento del bambino, anche se Fikret e Fekeli faranno il possibile per tenerlo con sé.