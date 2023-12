La soap opera turca Terra Amara regalerà tanti colpi di scena negli episodi della quarta e ultima stagione. Zuleyha Altun sarà furiosa quando scoprirà che il suo nuovo amore Hakan Gumusoglu le ha mentito sulla sua identità, infatti si vendicherà minacciandolo con la sua arma da fuoco, a evitare il peggio sarà Fikret.

Intanto Fikret e Betul daranno libero sfogo alla loro passione trascorrendo una notte insieme.

Zuleyha su tutte le furie con Hakan per averle mentito

Da poco a Cukurova è arrivato Hakan, facendo credere a tutti gli abitanti di chiamarsi Mehmet Kara.

L’uomo ben presto farà breccia nel cuore di Zuleyha e addirittura la convincerà a diventare sua moglie. A non vedere di buon occhio il nuovo compagno di Altun sarà Fikret, il quale non riuscirà a fidarsi di lui. La dura reazione di Zuleyha non si farà attendere, appena verrà a conoscenza che il suo promesso sposo non è stato sincero nei suoi confronti, in preda alla rabbia, farà rapire Hakan per obbligarlo a rivenderle le quote dell’azienda Yaman acquistate al suo arrivo.

Nonostante Hakan le ribadisca di amarla, Zuleyha gli punterà contro la sua pistola con l’intenzione di ucciderlo. Alla fine Gumusoglu non verrà ferito grazie all’intervento provvidenziale di Fikret, il quale riuscirà a impedire alla cognata di sparare.

Fikret pentito di essersi gettato tra le braccia di Betul

Al centro della scena ci sarà anche il rapporto che Fikret instaurerà con Betul, la figlia di Sermin. Tutto comincerà quando il ragazzo si trasferirà alla tenuta Yaman a seguito della morte del fratello Demir e di Fekeli. Betul sarà decisa a sposare Fikret per impossessarsi degli averi di Ali Rahmet Fekeli.

Il giovane troverà il sostegno di Betul, quando inizierà a litigare con Zuleyha a causa dei suoi sospetti su Hakan.

Una sera Fikret inviterà Betul a cena e dopo essersi scambiati un bacio finiranno a letto insieme. Il giorno seguente però il giovane avrà i sensi di colpa e si rivestirà di fretta lasciando da sola Betul, anche se lei cercherà di convincerlo a rimanere al suo fianco.

Riepilogo sull’arrivo di Hakan e Betul a Cukurova: la vendetta contro gli Yaman

Fra i nuovi personaggi della quarta stagione di Terra amara ci sono Hakan e Betul.

Hakan è arrivato a Cukurova in seguito alla morte del fratello Erkan, investito in maniera accidentale da Fekeli. Sin da subito l’uomo ha mostrato un certo interesse per Zuleyha e si è rivelato essere un ex socio di Demir.

Betul invece dopo aver divorziato dal marito in Francia si è ricongiunta con la madre Sermin e ora ha l’obiettivo di vendicarsi dello zio Demir, colpevole di essersi impossessato dell’eredità del suo defunto nonno Şerafettin Yaman.