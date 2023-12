Vigilia di Natale insanguinata per la soap opera Terra Amara che dovrà dire addio ad un altro personaggio: Umit Kahraman. Tutto avrà inizio quando la dottoressa compirà l'ennesimo gesto folle, facendo rapire il figlio di Zuleyha da Cumali. La reazione di Altun sarà brutale: con un colpo di pistola ucciderà Umit.

Successivamente Zuleyha tornerà sul luogo in cui è avvenuta la sparatoria, insieme a Fekeli e Fikret, ma il cadavere della dottoressa non sarà più sul luogo del crimine. A questo punto i tre crederanno che Umit sia fuggita, in realtà è stato qualcun altro a trafugare il corpo per poterlo poi sfruttare in un secondo momento.

Umit e Cumali rapiscono il figlio di Zuleyha

Dopo il risveglio dal coma dovuto ad una ferita da arma da fuoco, la piccola Uzum potrà dirsi sana e salva. La bambina tornerà così finalmente a casa con Saniye e Gaffur.

Trascorrerà una settimana e Zuleyha continuerà ad essere in apprensione perché non avrà ancora alcuna notizia dal marito. Demir, infatti, è scomparso nella sera dell'assalto alla villa Yaman per mano di alcuni soggetti armati. Sfruttando l'assenza dell'uomo, Umit deciderà di fare qualcosa per vendicare il trattamento ricevuto dal suo amante, che prima l'ha sedotta e poi l'ha abbandonata. La dottoressa si avvarrà dell'aiuto di Cumali e i due insieme rapiranno il piccolo Adnan. Zuleyha non resterà ad aspettare che torni il marito per sistemare la situazione, anzi interverrà in prima persona presentandosi sul luogo dell'incontro con la rapitrice.

Il faccia a faccia però finirà in malo modo poiché l'ex sarta farà partire un colpo di pistola, ferendo gravemente Umit.

Il cadavere di Umit preso da Hakan

Dopo aver confidato a Fekeli e Fikret quello che ha fatto a Umit, Zuleyha e i due uomini si recheranno sul posto del misfatto. Non trovandovi tracce della dottoressa, né il corpo e nemmeno l'arma del delitto, saranno convinti che la donna sia viva e sia fuggita.

In realtà le cose non staranno così, perché Umit è stata uccisa e il suo cadavere trafugato da Adbulkadir e Hakan i quali avranno intenzione di ricattare Zuleyha.

Poco dopo si verrà a sapere che il piccolo Adnan è stato rapito da Cumali, ma l'uomo sarà ormai in fuga dalla villa: di lui non vi saranno tracce. E mentre Betul e sua madre porteranno avanti i loro intrighi per mettere mano sull'azienda della famiglia Yaman, Zuleyha si farà animo e affronterà la situazione a testa alta: per lei si profilano nuovi pericoli, poiché finirà nel mirino di Hakan.

La soap in onda anche alla Vigilia di Natale ma non nel serale

In queste ultime settimane, Terra amara è andata in onda nel serale di domenica. Il 24 dicembre, però, la soap opera non verrà proposta nella fascia del prime time poiché al suo posto andrà in onda "Buon Natale anche a te".

I personaggi di Cukurova saranno comunque presenti nel giorno della Vigilia di Natale ma nella collocazione pomeridiana. Per assistere alla morte di Umit occorrerà dunque sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 14.24 circa, così come riportato nel palinsesto ufficiale Mediaset: l'appuntamento con Terra amara durerà due ore circa.