La quarta stagione di Terra amara è ripartita da dove si era conclusa la terza, ossia dalla scomparsa di Demir, avvenuta nel corso dell'attacco alla villa ad opera di Abdulkadir Keskin e dei suoi uomini armati. Nelle puntate attualmente in onda su Canale 5 Zuleyha è in pena per il marito di cui non ha alcuna notizia. Nei prossimi appuntamenti con la soap la giovane riceverà inaspettatamente un lettera che sembrerà scritta proprio da Demir. Ma Fikret sarà molto sospettoso a riguardo e si recherà in Siria per cercare notizie sul fratellastro.

Mehmet Kara è il nuovo socio della holding

Grandi colpi di scena attendono i telespettatori nelle prossime puntate di Terra Amara. Dopo la misteriosa sparizione di Demir, gli equilibri a Cukurova cambieranno. Zuleyha riprenderà a lavorare alla holding Yaman, rischiando di minare i piani di vendetta di Betul. Inoltreverrà svelata l'identità dell'acquirente del 25 % delle azioni dell'azienda, Hakan Gumosoglu, il quale si presenterà alla protagonista con il falso nome di Mehmet Kara. Per avere la fiducia della giovane, l'uomo le consegnerà una delega con cui potrà prendere decisioni a suo nome quando lui si allontanerà da Cukurova. Zuleyha apprezzerà il gesto, mentre Fikret si insospettirà e inizierà a non vedere di buon occhio il nuovo arrivato.

Zuleyha riceve una lettera di Demir: Fikret indaga

Dopo la misteriosa scomparsa di Demir, Zuleyha sarà distrutta e non si darà pace. Nelle prossime puntate la vicenda arriverà a una svolta inaspettata. Mentre la giovane sarà in cerca di indizi che le permettano di rintracciare il marito, alla villa arriverà una lettera spedita dalla Siria, il paese dove avrebbe voluto rifugiarsi Yaman prima di sparire nel nulla.

Zuleyha è convinta che la missiva sia stata scritta proprio da Demir. Nello scritto l'uomo cerca di tranquillizzarla, assicurandole che presto farà ritorno a Cukurova. Inoltre, dentro la busta vi è la fede nuziale dell'uomo, dunque la giovane si convincerà che il marito sia stato sequestrato e sia tenuto prigioniero da qualche parte.

Mentre si riaccenderà in Zuleyha la speranza di rivedere Demir, invece in Fikret crescerà il sospetto che si tratti di una messinscena. Perciò deciderà di vederci più chiaro recandosi con Çetin in Siria. Attraverso dei contatti sul posto, Fekeli scoprirà che il suo fratellastro non si trova lì, quindi il mistero continuerà a infittirsi.

Il punto sulla sparizione di Demir

Nelle puntate precedenti di Terra amara Demir è stato ingiustamente accusato dell'omicidio di Sevda (commesso invece da Umit, che lui aveva aiutato a liberarsi del cadavere).

Braccato dalla polizia e aiutato dal fratellastro Fikret, l'imprenditore aveva organizzato la sua fuga in Siria. Tuttavia, il ricercato non ha fatto in tempo a fuggire, poiché un gruppo di uomini armati hanno inaspettatamente fatto irruzione nella tenuta e hanno messo a ferro e fuoco la villa. Nel trambusto della sparatoria, tra la confusione e le urla della gente, Yaman è sparito nel nulla, senza lasciare traccia.