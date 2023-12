Cetin vivrà dei momenti di grande dolore nel corso della quarta serie di Terra amara, dovendo fare i conti con la notizia della morte di Gulten e del bambino che portava in grembo.

L'uomo si lascerà prendere da diversi momenti di panico e ira, al punto da arrivare a distruggere la culla che aveva comprato per il futuro nascituro.

Grande sofferenza anche per Gaffur che perderà la sorella Gulten e Saniye nel tragico incidente: le due donne verranno investite da un'auto.

Gulten e Saniye perderanno la vita in un incidente stradale

Gulten e Saniye saranno vittime di un terribile incidente che si verificherà nel corso della quarta serie della soap opera pomeridiana di Canale 5.

Le due donne verranno investite in pieno da una vettura che sfreccerà a tutta velocità e per loro non ci sarà nulla da fare.

Particolarmente difficile sarà anche il ritorno alla vita di tutti i giorni, in particolar modo per Cetin: non ha perso solo la sua compagna, ma anche il bambino che la donna portava in grembo.

Per l'uomo sarà complicato rientrare nella casa che condivideva con la sua amata e vedere tutti quegli oggetti che, in un modo o nell'altro, finiranno per ricordargliela.

Cetin distrugge la culla del bambino morto nel grembo di Gulten: anticipazioni Terra amara

Cetin versare fiumi di lacrime per la sua amata e per il bambino che aspettavano insieme con tanta gioia, ma si ritroverà a fare i conti anche con la rabbia che lo porterà a distruggere la culla che aveva comprato per il nascituro.

Non riuscirà a vederla più in casa, e consapevole del fatto che quella culla sarà per sempre vuota, finirà per distruggerla.

Le anticipazioni della quarta serie della soap opera rivelano che Cetin farà fatica ad immaginarsi il suo futuro senza l'amata e crederà che difficilmente potrà essere nuovamente felice.

Gaffur disperato per la sorella, Fadik perde le sue migliori amiche

Anche per Gaffur non sarà facile affrontare e superare questo momento così complicato della sua vita: la morte della sorella e Saniye gli strazieranno il cuore. La piccola Uzum cercherà in tutti i modi di rincuorarlo e di fargli tornare il sorriso, ma in un primo momento sarà complicato per l'uomo tornare serenamente alla sua vita di tutti i giorni.

Questo dramma colpirà profondamente anche Fadik, che nel giro di pochi minuti ha perso per sempre le sue due migliori amiche.

Saniye e Gulten le sono sempre state accanto in questi anni, dandole forza e spronandola a inseguire sempre i suoi sogni.

Lutfiye proverà a rincuorarla e non la lascerà sola neppure un istante, così come Zuleyha che si rivelerà una valida amica sulla quale poter contare in un momento di grande dolore e disperazione per Fadik.