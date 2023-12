Gli spoiler della stagione finale di Terra Amara rivelano che la sparizione di Demir Yaman sarà un vero e proprio mistero che terrà banco nel corso delle prossime puntate, dato che di lui si perderanno misteriosamente le tracce.

Nessuno saprà che fine abbia fatto fino a quando, alla villa, non verrà fatto recapitare un pacco contenente l'anello dell'uomo.

Tutti tireranno un sospiro di sollievo ma, ben presto, Zuleyha si renderà conto di essere stata ingannata: in realtà il suo compagno è stato ucciso.

Zuleyha riceve l'anello di Demir dopo la sparizione

A distanza di un po' di tempo dall'assalto dei banditi a villa Yaman e dalla sparizione misteriosa di Demir, Zuleyha riceverà un pacco contenente l'anello che portava abitualmente suo marito un bigliettino, la cui grafia sembra essere proprio quella dell'uomo.

Un momento di grande gioia per la donna, la quale correrà subito a dare la notizia agli altri familiari felice di sapere che il suo uomo è vivo.

Tuttavia questa euforia svanirà nel momento in cui esamineranno attentamente il contenuto del pacco, rendendosi conto che la grafia non corrisponderebbe al 100% a quella di Yaman.

Il timbro affisso sul pacco, inoltre, rivela che sarebbe stato spedito dalla Siria: un'indicazione che alimenterà subito dei dubbi, dato che Demir non avrebbe mai abbandonato la sua famiglia nel bel mezzo di una rivolta per rifugiarsi in un altro paese e mettersi al sicuro.

Zuleyha ingannata dato che suo marito è marito: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni turche della soap rivelano che per far chiarezza su questo giallo Fikret e Cetin decideranno di recarsi in Siria per mettersi sulle tracce dell'uomo.

Qui visiteranno Sahap, l'uomo che avrebbe dovuto accoglierlo nel caso in cui avesse seguito il piano di fuga: peccato che questa persona non abbia informazioni sull'imprenditore.

Dopo averlo cercato in tutta la Siria, i due si renderanno conto che sono stati truffati: qualcuno ha voluto ingannare Zuleyha facendole recapitare l'anello del marito.

E in effetti, col passare degli episodi, si scoprirà che l'uomo non è vivo dato che è stato ucciso poco dopo il suo rapimento.

L'uscita di scena del perfido Demir Yaman dalla soap

Si chiude così la storia di uno dei personaggi più controversi e al tempo stessi amati dal pubblico della soap opera di Canale 5.

In questi anni, Demir ha dimostrato di essere un uomo particolarmente crudele soprattutto nei confronti di Zuleyha, salvo poi pentirsi e decidere di tonare sui suoi passi, accettando di riprendere in mano le redini del loro rapporto e chiedendole scusa per tutto il male che le aveva fatto, in primis quando le aveva sottratto i suoi figli.