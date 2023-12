La sparizione di Demir animerà le prime puntate della 4^ stagione di Terra Amara: dopo l'assalto a villa Yaman di lui si perderanno le tracce nonostante le continue ricerche da parte di Zuleyha. Quest'ultima, a un certo punto, riceverà un pacco al cui interno sarà contenuta una lettera e l'anello di Demir in arrivo dalla Siria, con delle tranquillizzazioni sul ritorno del marito. Ma Fikret dubiterà dell'autenticità della lettera e cercherà di approfondire le ricerche del fratellastro, anche se di lui non vi sarà traccia.

Hakan finge di chiamarsi Mehmet

Riuscito a evadere dal carcere grazie all'aiuto di Fikret, Demir tornerà alla villa per portare con sé nella fuga la moglie e i figli. Mentre Zuleyha starà preparando le valigie per sé e per i piccolo Adnan e Leyla, degli uomini armati faranno irruzione alla villa provocando una ferita di arma da fuoco nella piccolo Uzum. Quando i malviventi fuggiranno via, Zuleyha si renderà conto che Demir è sparito nel nulla senza lasciare alcuna traccia.

Zuleyha si convincerà che a rapire il marito sia stato Hakan, suo nemico dei tempi dell'università, ma Altun non sarà consapevole che proprio Hakan sotto falsa identità comincerà ad avere rapporti con lei. Presentandosi con il nome di Mehmet Kara, Hakan si presenterà a Zuleyha, che avrà ripreso a lavorare mettendo in pericolo i loschi piani di Betul, come colui che ha acquistato le quote dell'azine da Yaman.

Per conquistare la fiducia della Altun, le darà una delega con la quale lei potrà prendere decisione per lui in sua assenza. Il gesto - apprezzato da Zuleyha - metterà in vece sull'attenti Fikret, il quale troverà tutta la situazione molto strana.

La misteriosa lettera dalla Siria

A tali misteri se ne aggiungerà ben presto un altro.

Zuleyha riceverà un pacco al cui interno vi è l'anello del marito e una lettera. Nella missiva proveniente dalla Siria, che sembrerà apparentemente scritta da Yaman: in essa l'uomo rassicurerà la moglie affermando di essere pronto a rientrare al più presto ad Adana.

Fikret ancora una volta non essere convito da questo gesto e deciderà, accompagnato dal fidato Cetin, di andare in Siria per capire se realmente il fratellastro si trova o è passato da quelle parti.

Le sue ricerche non daranno alcun frutto.

Un riepilogo sulla fine di Demir e sul futuro di Zuleyha

La sparizione di Demir farà da spartiacque tra la terza e la quarta stagione della soap ambientata in Turchia. Nell'ultimo capito di Terra amara, dopo settimane in cui tutti saranno impegnati nelle ricerche di Yaman, alla fine si farà una triste scoperta. Il corpo ormai privo di vita di Demir verrà ritrovato in una cella frigorifera e sarà chiamata Zuleyha a riconoscerlo.

La reazione di Zuleyha alla morte del marito sarà inattesa: al suo funerale infatti non nasconderà il disprezzo per Demir, rinfacciandogli tutto il male subito negli anni a causa sua. E in effetti non passerà molto prima che Zuleyha apra di nuovo il suo cuore a uomo: a far innamorare la protagonista femminile della soap sarà Hakan.