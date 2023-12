Fekeli sorprenderà ospitando Umit nella puntata di Terra amara in onda domenica 10 dicembre. Le anticipazioni annunciano che, dopo aver salvato sua figlia dal rapimento, Sevda la porterà al ranch di Fekeli e qui la dottoressa potrà godere della protezione di Ali Rahmet per organizzare con calma la sua fuga. Nel frattempo, Betul metterà in atto la sua vendetta contro Demir tappezzando Cukurova con le foto che lo ritraggono con l'amante. Fekeli penserà che sia stata Umit a compiere questo gesto e per la delusione la manderà via dalla sua casa.

Umit rapita per abortire, Sevda pronta a salvarla

Il piano di Umit per far riavvicinare Demir a sé non darà affatto i frutti sperati. Dopo aver finto di essere incinta di Yaman, infatti, la dottoressa Kahraman sarà rapita e portata in una clinica per essere costretta ad abortire. Umit riuscirà a sfuggire ai rapitori grazie all'arrivo della polizia e Sevda sarà pronta ad aspettarla in macchina. La ex cantante porterà sua figlia da Fekeli a cui chiederà protezione fino all'organizzazione della fuga con sua figlia. Sevda racconterà ad Ali Rahmet tutto quello che è accaduto fino a quel momento e lo implorerà di aiutarla con Umit, perché Demir è ormai fuori di testa, visto che ha organizzato il suo rapimento.

La donna chiederà a Fekeli solo qualche giorno, assicurando che appena possibile lei e sua figlia sarebbero sparite da Cukurova. L'uomo capirà la difficoltà di Sevda e accetterà di aiutare Umit, offrendole la sua protezione.

La vendetta di Betul: tutta Cukurova verrà a sapere del tradimento di Demir

Nel frattempo, Betul penserà a un modo per vendicarsi di Demir e sfrutterà a suo vantaggio gli ultimi pettegolezzi appresi da Sermin.

Quando la ragazza verrà a sapere che Yaman ha tradito Zuleyha con Umit penserà che questa sia l'occasione giusta per sbugiardare Demir di fronte a tutta Cukurova. Betul tappezzerà l'intera cittadina con le foto che ritraggono Yaman e la sua amante. Il tradimento di Demir diventerà di dominio pubblico e la figlia di Sermin sarà soddisfatta, ignara di aver causato un grosso danno alla sua amica.

Le foto, infatti, arriveranno anche nelle mani di Fekeli che attribuirà la colpa di tutto a Umit. Chi se non la dottoressa avrebbe potuto distribuire le foto del tradimento e distruggere il matrimonio di Demir? Fekeli sarà deluso e accuserà Umit di aver tappezzato la città per raggiungere il suo obiettivo. La dottoressa si difenderà accusando Fikret, ma Ali Rahmet non le crederà e la manderà via dal suo ranch.

Come si è arrivati fino a questo punto? L'inizio della storia tra Umit e Demir

Demir ha iniziato la sua relazione con Umit quando il suo matrimonio con Zuleyha era considerato solo una formalità. Tra Yaman e sua moglie c'era solo un rapporto d'amicizia, perché Zuleyha dopo ripetuti rifiuti gli aveva detto chiaramente che non lo avrebbe mai amato.

L'affascinante dottoressa, giunta a Cukurova per aiutare Fikret nella sua vendetta, si è avvicinata a Demir e lo ha sedotto. Tra i due è nata subito una passione e Yaman, preso dall'entusiasmo, si è lasciato andare a qualche promessa. Quando Zuleyha ha scoperto di essere innamorata di suo marito, però, tutto è cambiato radicalmente. Demir non ci ha pensato due volte e ha lasciato subito Umit per vivere finalmente il suo grande amore con Zuleyha. La dottoressa, però, non ha sopportato di essere stata abbandonata e ha continuato ad insistere fino a sviluppare una vera e propria ossessione per Demir.