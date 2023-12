Le trame delle nuove puntate di Terra amara in programma il 15 e 16 dicembre in prima visione assoluta rivelano che Zuleyha si opporrà all'aborto di Umit e finirà per scontrarsi suo marito.

Successivamente si verificherà la resa dei conti tra Umit e Demir, dato che la donna andrà dall'uomo con l'intento di ucciderlo ma sua mamma si intrometterà per salvargli la vita e finirà per essere colpita da quello sparò che si rivelerà fatale.

Il corpo della donna verrà preso da Demir e caricato sulla sua vettura, ma ben presto Zuleyha scoprirà che ci sono delle macchie di sangue e si renderà conto che suo marito le sta nascondendo qualcosa.

Demir ricattato da Sevda: anticipazioni Terra amara 15-16 dicembre

Nella puntata della soap del 15 dicembre Zuleyha si opporrà alla decisione di Demir di farà abortire con la forza la sua ex amante e vorrà che l'uomo si assuma le sue responsabilità da padre.

Intanto Sevda ricatterà il ricco Yaman e gli chiederà di metterle a disposizione una vettura e una somma ingente di denaro per permetterle di scappare via da Cukurova al più presto: in caso contrario andrà dai gendarmi e smaschererà Zuleyha per l'omicidio commesso.

Le anticipazioni della puntata speciale di sabato rivelano che Demir si presenterà all'appuntamento con Sevda e le darà ciò che ha chiesto, sperando che in questo modo si sia liberato di lei e della figlia.

Zuleyha scopre che ci sono macchie di sangue sulla vettura del marito

Quando le due donne si metteranno in auto per lasciare Cukurova, ecco che Umit confesserà alla mamma di non essere incinta di nessun bambino.

La donna ha ingannato tutti per riuscire a tenere sotto scacco Demir e a questo punto vuole la sua vendetta finale.

Umit tornerà indietro per affrontare l'uomo e lo farà estraendo una pistola con la quale intende togliergli la vita, ma Sevda finirà per frapporsi tra la figlia e Demir e sarà lei a beccarsi il colpo di arma da fuoco fatale.

Successivamente l'uomo caricherà il corpo della donna nella sua auto in attesa di seppellirla e crederà che nessuno abbia dei sospetti in merito.

Zuleyha, però, finirà per scoprire che ci sono delle tracce di sangue sulla vettura del marito e chiederà subito spiegazioni, ma l'uomo risponderà dicendo che sarà il sangue di qualche operaio che deve essersi ferito.

L'addio di Sevda nel cast della soap

Si conclude così anche il percorso di Sevda in questa fortunatissima soap opera, dopo aver fatto breccia nel cuore dei tantissimi fan e appassionati.

La donna è stata una presenza importante per Demir, dato che l'ha considerato sempre una sorta di figlio acquisito.

I due hanno avuto un rapporto speciale fino a quando non è arrivata Umit, che ha creato scompiglio e caos nelle vite della famiglia Yaman, arrivando a questo tragico epilogo.