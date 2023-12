Nelle trame della 4^ serie di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5, Zuleyha Altun tirerà un sospiro di sollievo quando riceverà notizie da Demir Yaman, scomparso nel nulla dopo l'attacco alla tenuta Yaman. La protagonista infatti riceverà una lettera e un anello di suo marito dalla Siria e per questo crederà che stia tornando a Cukurova.

Anticipazioni Terra amara: Demir fa perdere le proprie tracce

Demir si presenterà a villa Yaman per chiedere a Zuleyha di fuggire insieme dopo essere riuscito ad evadere di prigione dove era stato detenuto ingiustamente per la morte di Sevda.

Purtroppo il piano di fuga non andrà per il verso giusto dato che un gruppo di banditi entrerà a villa Yaman causando morti e feriti.

Se Uzum rimarrà ferita gravemente, di Demir si perderanno le tracce. I parenti a questo punto sospetteranno che il ricco imprenditore sia stato preso in ostaggio da Hakan, un ex socio in affari deciso a vendicarsi di lui per il fallimento della loro azienda. Proprio Hakan farà il suo arrivo a Cukurova sotto falso nome di Mehmet con l'intenzione di guadagnarsi la fiducia di Zuleyha.

Zuleyha riceve una lettera e un anello di Demir dalla Siria

Hakan farà il suo arrivo all'azienda Yaman dove sotto falsa identità di Mehmet annuncerà di essere il proprietario del 25% delle azioni che aveva venduto Zuleyha.

Il nuovo arrivato a questo punto cercherà di ottenere la fiducia della moglie di Demir delegandola a prendere decisioni a suo nome qualora si trovasse lontano da Cukurova. Un gesto che piacerà moltissimo alla protagonista ma che desterà i sospetti di Fikret, ormai intenzionato a prendersi cura della famiglia del suo fratellastro Demir.

Zuleyha, nel frattempo, riceverà un pacco proveniente dalla Siria contente un anello di Demir e una lettera scritta presumibilmente da lui. In questo modo, la donna scoprirà che suo marito potrebbe ritornare presto a Cukurova. Neanche a dirlo, Zuleyha ne rimarrà felicissima visto che crederà che la calligrafia corrisponda a quella di suo marito.

Fikret però vorrà vederci chiaro, tanto da recarsi a Mogadiscio insieme a Cetin per chiedere ad un suo amico se davvero Demir si trova in Siria oppure no. Le ricerche non daranno esito positivo, tanto che il mistero intorno al ricco imprenditore si infittirà ancor di più.

L'arresto di Demir

Demir Yaman è uno dei protagonisti assoluti di Terra amara. Il ricco imprenditore è stato appena incolpato della morte di Sevda, in realtà uccisa da Umit nel corso di uno scontro. La guardia civile infatti si è recata alla tenuta Yaman per mettere le manette a Demir accusandolo di aver posto fine alla vita dell'artista in quanto visto litigare con lei da alcuni testimoni. Per questo motivo, l'uomo è stato portato in cella dove sta rischiando una condanna pesante.