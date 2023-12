Negli episodi di Terra amara in programma dall'11 al 16 dicembre su Canale 5, Cetin finirà in arresto pur di proteggere Fekeli, che ucciderà un uomo investendolo con la macchina. Se infatti l'anziano venisse arrestato probabilmente perderebbe la custodia di Kerem Ali, così Cetin preferirà prendersi tutte le colpe. Intanto Zuleyha assumerà Betul Arcan nell'azienda di famiglia. La figlia di Sermin tornerà a Cukurova dopo aver frequentato l'università a Parigi.

Anticipazioni Terra amara: Sevda perde la vita

Demir giungerà in ritardo all'appuntamento con Sevda, dopo che Saniye spedirà Cumali in ospedale per averlo colpito con un bastone.

Per questo motivo Demir arriverà appena in tempo in commissariato per fermare Sevda prima che denunci Zuleyha per omicidio.

A questo punto Demir darà a Sevda e Umit i soldi per fuggire, intanto durante la fuga la ragazza confiderà a sua madre di non aspettare realmente un figlio. In seguito fra Umit e Demir nascerà una violenta lite che porterà per errore alla morte di Sevda.

Zuleyha assume Betul nella Yaman Holding

Zuleyha farà rimanere Cumali alla tenuta dopo aver scoperto che è il padre biologico di Uzum.

Il piccolo Kerem Ali, intanto, uscirà dalla terapia intensiva dove era finito per una grave forma di meningite. Intanto Fekeli deciderà di parlare con l'avvocato del fratello di Mujgan, tanto da farsi accompagnare a Mersin da Cetin.

Durante il tragitto in auto però investirà accidentalmente un uomo, che perderà la vita. Il marito di Gulten, temendo che Fekeli possa perdere la custodia di Kerem Ali, si prenderà la colpa e si costituirà alla gendarmeria.

Intanto Zuleyha proporrà a Betul di far parte della Yaman Holding viste le sue conoscenze in diritto commerciale.

Cetin viene arrestato

Cetin, invece, verrà arrestato per la morte dell'uomo investito da Fekeli. Gulten sarà molto in ansia non vedendo il marito rientrare a casa e Lutfiye e Fekeli le racconteranno quanto successo per la strada.

Intanto il comandante dei gendarmi informerà il procuratore che alcuni giorni prima Sevda si era recata in centrale per fare una dichiarazione, il tutto però si era interrotto con l'arrivo di Demir.

Zuleyha capirà che Demir le sta nascondendo qualcosa quando noterà del sangue nel cofano nella macchina. Il marito ovviamente non le potrà raccontare che ha seppellito il corpo di Sevda, rimasta uccisa dopo il colpo di pistola esploso da parte di Umit.

Il punto su Cetin: rimarrà vedovo

Cetin è uno dei personaggi secondari di Terra Amara, ma assumerà un ruolo di primo piano nel corso della quarta e ultima stagione in partenza da fine dicembre su Canale 5.

Oltre al fatto che sarà arrestato temporaneamente pur di aiutare Fekeli, in seguito l'uomo rimarrà vedovo, dopo che la moglie Gulten morirà per le conseguenze di un incidente stradale dove perderà la vita anche Saniye. Per questo motivo, Cetin attraverserà dei momenti bruttissimi, nei quali potrà contare solo sull'appoggio di Gaffur, il quale a sua volta rimarrà appunto vedovo a causa dello stesso incidente.