Hakan porterà avanti con Abdulkadir la vendetta per la morte di suo fratello Erkan nelle puntate di Terra amara in onda a gennaio. Come annunciano le anticipazioni Hakan si renderà conto che Fekeli è un brav'uomo e ha investito suo fratello per errore, per questo gli salverà la vita. Abdulkadir romperà i freni dell'auto di Ali Rahmet, ma Hakan troverà un modo per impedire la tragedia. Gumusoglu fingerà di perdere il controllo del suo mezzo, entrando in collisione con l'auto di Fekeli e mettendo fine alla sua vendetta contro di lui.

La vendetta contro Fekeli da parte di Hakan Gumusoglu e Adbulkadir

Il piano di Hakan e Adbulkadir proseguirà e il primo obiettivo sarà la vendetta della morte di Erkan. Fekeli sarà nel mirino dei due uomini che saranno decisi a togliergli la vita, esattamente come lui ha fatto con il fratello di Hakan.

Il primo tentativo è andato in onda nelle scorse puntate e gli uomini di Abdulkadir hanno provocato un'esplosione alla villa di Fekeli lasciando le valvole delle bombole di gas aperte. Ali Rahmet, però, non era in casa e a parte i danni materiali non ha subito gravi conseguenze. Hakan e il suo socio saranno pronti a tornare all'attacco nelle prossime puntate e il primo passo sarà quello di conoscere direttamente Fekeli.

Hakan si presenterà all'azienda tessile con il falso nome di Mehmet, dicendo di voler fare affari nel campo delle stoffe.

Il cambiamento di Hakan alle parole di pentimento di Fekeli

Ali Rahmet inviterà Mehmet a cena e in questa occasione ci sarà modo di parlare del terribile incidente che è costato la vita a Erkan. Le parole di Fekeli saranno sincere e l'uomo esprimerà tutta la sua sofferenza nel sapere di aver messo fine a una giovane vita.

Mehmet sarà colpito dalla bontà di Ali Rahmet e capirà che l'uomo sta già pagando con i sensi di colpa per quello che è accaduto a suo fratello. Hakan si tirerà indietro e non vorrà più vendicarsi di Fekeli, ma potrebbe essere troppo tardi perché si renderà conto che Abdulkadir ha già rotto i freni della sua auto.

Per evitare la tragedia, Hakan fingerà di perdere il controllo della sua macchina e andrà in collisione con quella di Ali Rahmet.

In questo modo, l'uomo se la caverà solo con uno spavento, ma avrà salva la vita. Dopo l'incidente Fekeli si sentirà in grado di tornare a casa con la sua auto, ma Mehmet si offrirà di accompagnarlo e prima passeranno da un suo amico meccanico a riparare l'auto. Per Hakan la vendetta contro Fekeli finirà in quel momento ma non è detto che Abdulkadir sia d'accordo con lui.

Pareri discordanti sulla quarta stagione appena iniziata

Abdulkadir Keskin è uno dei personaggi più spietati della quarta stagione di Terra Amara e a vestire i suoi panni è l'attore Erkan Bektaş. L'uomo, arrivato a Cukurova come socio di Hakan, odia la famiglia Yaman per un motivo ben preciso. Secondo Keskin, infatti, Adnan Yaman è il responsabile della morte della sua famiglia.

Adbulkadir è anche l'uomo che farà uccidere Fekeli quando scoprirà che la vera identità di Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu.

Nel frattempo il grande cambiamento che ha visto l'uscita di Demir dalla soap e l'entrata di questi nuovi personaggi sta dividendo il pubblico. Sui social, infatti, in molti dichiarano di non aver più interesse nel seguire le vicende dei personaggi, visto che molti protagonisti principali sono usciti. Chi ha già seguito la quarta stagione, però, si dice entusiasta e la considera la più bella di tutte.