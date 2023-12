Il funerale di Demir emozionerà il pubblico di Terra Amara nel corso della quarta stagione della soap. Per volere di Zuleyha sarà una cerimonia intima a cui parteciperanno commossi tutti i collaboratori della tenuta Yaman, ma non ci sarà tutta la città. Cukurova sarà scossa dalla notizia della morte del ricco imprenditore, ma l'addio a Yaman sarà molto più discreto rispetto ai funerali degli altri membri della famiglia.

La vita di Zuleyha dopo la scomparsa di Demir

La terza stagione di Terra amara si concluderà a breve con un agguato a villa Yaman per volere di Erkan Gümüşoğlu che ordinerà ai suoi uomini di rapire Demir.

Quest'ultimo, tuttavia, tenterà di fuggire dai suoi aguzzini lottando con uno dei rapitori e per questo verrà ucciso. Si tratterà di un errore che Abdülkadir, il socio dei fratelli Gümüşoğlu, non potrà ammettere e per questo nasconderà il corpo di Yaman in un frigorifero. La verità su questa storia emergerà molto tempo dopo, quando Zuleyha si sarà ormai rassegnata alla vita senza suo marito. Durante il periodo della scomparsa di Demir anche i sentimenti di Zuleyha inizieranno a vacillare, soprattutto quando scoprirà alcuni particolari del passato dell'uomo che non le piaceranno. La donna, infatti, verrà a sapere che molti anni prima Yaman aveva spezzato il cuore della sua ex fidanzata Hülya Gümüşoğlu, rimasta paralizzata dopo un tentativo di suicidio.

Il ritrovamento del corpo di Demir e la notizia della sua morte

La notizia del ritrovamento del corpo di Demir in un frigorifero sconvolgerà tutta Cukurova e i membri della tenuta. Zuleyha avrà un mancamento quando il pubblico ministero le porgerà le sue condoglianze e la nostalgia prenderà il sopravvento. Se fino a quel momento la donna aveva imparato ad andare avanti senza di lui, dopo la sua morte non potrà fare a meno di ricordare tutti i momenti belli vissuti insieme.

Zuleyha si darà da fare per organizzare il funerale di suo marito, ma preferirà una cerimonia sobria e con pochi intimi. I collaboratori della tenuta daranno il loro ultimo saluto all'uomo che ha dato loro il lavoro per molti anni e Zuleyha potrà contare sul sostegno di Fikret. Quest'ultimo sarà a pezzi e in lacrime darà il suo addio al fratello: "Che tu possa riposare in pace".

Le reazioni dei fan sulla scelta di Zuleyha sul funerale di Demir

Il pubblico di Terra amara ha già visto l'uscita di scena di Hunkar, Yilmaz e Mujgan e presto ci sarà la morte di Sevda e Fekeli. Tutti i funerali di Cukurova sono caratterizzati dall'immensa folla che accompagna la famiglia durante la cerimonia, ma per Demir sarà diverso. I fan della soap che hanno già visto le puntate originali con i sottotitoli hanno protestato sui social per questa scelta. Oltre a non vedere di buon occhio la morte del personaggio principale, non è piaciuto il modo in cui è stato salutato. "Non meritava un funerale così misero", "Sepolto senza gli onori che meritava", si legge tra i commenti dei fan. Molti si sono schierati anche contro Zuleyha: "Donna squallida inserita da Demir in un ambiente che non era il suo e questo è il ringraziamento".