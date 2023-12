Nelle puntate della quarta stagione della soap opera turca Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, Gaffur Taskin verrà derubato. L’ex capomastro sarà vittima di un’aggressione da parte degli uomini di Colak, dopo essere stato incaricato da Zuleyha di vendere i suoi gioielli. Dopo quanto accaduto la giovane Altun non potrà pagare un grosso debito e sarà costretta ad abbandonare la sua tenuta.

Betul si fidanza con Colak, il piccolo Kerem Alì viene rapito

Nei futuri episodi della telenovela entreranno in scena dei personaggi disposti a tutto per vendicarsi.

Betul, la figlia di Sermin, ad esempio intraprenderà una relazione sentimentale con il criminale Colak e intanto vorrà impossessarsi degli averi del parente Demir.

Dopo essere rimasta vedova, Zuleyha verrà corteggiata da Mehmet Kara. Ben presto la donna dovrà pagare 9 milioni per non far sequestrare la sua villa, che Betul vorrà far mettere all’asta per farla acquistare da Colak: per risolvere questa complicata situazione, Altun deciderà di vendere tutti i suoi gioielli.

Nel contempo a seguito della morte della madre Mujgan, il piccolo Kerem Alì verrà rapito dallo zio biologico: Zuleyha caccerà via Mehmet con il sospetto che sia coinvolto con la sparizione del bambino, anche se l'uomo lo riporterà alla tenuta sano e salvo.

A far ragionare la fanciulla però ci penserà Fikret, assicurandole che Mehmet non è affatto colpevole.

Gaffur viene aggredito, Zuleyha si trasferisce in un albergo

Intanto, proprio quando sarà in procinto di vendere i gioielli di Zuleyha, Gaffur verrà derubato e aggredito dagli scagnozzi di Colak su ordine di Betul. In particolare Gaffur sarà ritrovato legato all’interno di una macchina da Altun, Fikret e Rasit.

A questo punto Zuleyha abbandonerà la tenuta e alloggerà in un albergo: Betul sarà decisa a fotografare Altun, per far sapere pubblicamente del suo sfratto dalla villa.

Le passate disavventure di Gaffur

Non è la prima volta che Gaffur ha delle disavventure nelle vicende dello sceneggiato turco. Ad esempio in passato aveva perso un’ingente somma di denaro che avrebbe dovuto custodire per l'ormai defunta padrona Hunkar Yaman: l’uomo era caduto in una trappola di Hatip Tellidere che gli aveva fatto rubare 100mila lire turche.

Gaffur inoltre era stato anche truffato, quando aveva creduto di aver ottenuto un lavoro in una fabbrica tedesca. Dopo essersi diretto a Istanbul per prendere un volo diretto in Germania, infatti l’uomo aveva scoperto di essere stato ingannato. A quel punto era dovuto tornare a Cukurova, tornando al suo servizio di Demir.