Gran parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 20 dicembre è stata dedicata ad Alessio e Claudia. I due hanno ripreso a frequentarsi in settimana, ma al rientro in studio sono tornate a galla incomprensioni e le divergenze caratteriali. La lite di oltre mezz'ora che la dama e il cavaliere hanno avuto, però, ha stancato sia Gianni Sperti che molti fan, che sui social hanno protestato per lo spazio che Maria De Filippi continua a dare alla "coppia".

Lo scontro sotto i riflettori

La frequentazione tra Alessio e Claudia si è interrotta qualche settimana fa, ovvero quando lui ha deciso di prendere le distanze dalla dama a seguito delle continue liti sia dentro che fuori gli studi di U&D.

Nella puntata del 20 dicembre, però, i telespettatori hanno scoperto che i due si sono riavvicinati per qualche giorno, ma la pace è durata poco. Claudia si è indispettita quando il cavaliere si è rifiutato di trascorrere la serata con lei nella stessa camera d'albergo.

I due protagonisti del trono over hanno discusso per più di mezz'ora, rinfacciandosi mancanze e accusandosi reciprocamente di non voler lasciare il programma.

A un certo punto Gianni Sperti ha preso la parola e ha espresso un parere che in tanti hanno condiviso sui social network: "Ci avete stancato. Create sempre queste cose e non si capisce niente".

Il pensiero dei telespettatori

Il commento che Gianni ha fatto in studio è in linea con quelli che i fan hanno lasciato sotto al post di X dedicato alla litigiosa coppia del trono over.

"Hanno rotto", "Che noia questi due", "E basta, ma perché non litigate fuori?", questi sono i pareri di alcuni spettatori di U&D stanchi di assistere per ore ai faccia a faccia tra la dama e il cavaliere.

Sui social, però, c'è anche chi ha criticato Alessio, sottolineando il fatto che sarebbe cambiato rispetto alla scorsa edizione: "Era il mio preferito.

Quest'anno vuole fare Giorgio Manetti, ma lei non è Gemma".

In arrivo le ultime anticipazioni dell'anno

Gli ultimi minuti della puntata odierna di U&D sono stati dedicati alla sfuriata di Alessandro contro Gianni Sperti. Il cavaliere ha reagito male alle parole con le quali l'opinionista ha invitato Roberta ad allontanarsi da lui per evitare di soffrire in futuro.

In queste ore, invece, sono in corso le riprese di una nuova puntata. Con quelle del 21 dicembre saranno le ultime di quest'anno e faranno chiarezza sia sulle conoscenze tra i senior del cast che sui percorsi che i tre tronisti stanno portando avanti con i loro corteggiatori.

La programmazione del dating show ricomincerà l'8 gennaio con il ritiro di Roberta, e l'inizio di una frequentazione tra Alessandro e Cristina (la puntata è già stata registrata).