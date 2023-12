Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste a gennaio 2024 rivelano che Alessandro Vicinanza uscirà allo scoperto circa l'interesse che prova nei confronti di Cristina, la dama presente nel parterre del trono over che ha catturato la sua attenzione.

Il cavaliere, nonostante la frequentazione in corso e ormai avanzata con Roberta Di Padua, non vorrà precludersi questa nuova conoscenza tanto da scatenare la furia della dama napoletana che non gradirà affatto questo suo modo di fare decidendo di abbandonare la trasmissione di Canale 5.

Alessandro confessa il suo interesse per Cristina nelle prossime puntate

Per Alessandro Vicinanza arriverà il momento di essere sincero con se stesso e con Roberta Di Padua, la dama che da qualche settimana ormai ha scelto di tornare a frequentare dopo il suo rientro stabile nel parterre del trono over.

I due saranno protagonisti di una nuova esterna insieme a Salerno, svelando di essere stati molto bene insieme. Il feeling sembra essere tornato quello di una volta anche se Alessandro spiazzerà tutti nel momento in cui svelerà di essere interessato a conoscere anche la dama Cristina.

A distanza di un po' di giorni, il cavaliere si renderà dunque conto di non poter far finta di nulla: Cristina lo ha colpito particolarmente dal punto di vista estetico e per questo sceglierà di conoscerla, pur consapevole del fatto che Roberta non avrebbe gradito questa sua decisione.

Roberta su tutte le furie se ne va: anticipazioni Uomini e donne

Alessandro deciderà di farsi avanti con la dama presente nel parterre over che, malgrado un po' di imbarazzo, accetterà di conoscerlo meglio: insieme i due decideranno di vedersi fuori dallo studio del talk show di Canale 5 per una cena.

La reazione di Roberta non sarà delle migliori: le anticipazioni di gennaio rivelano che la dama andrà su tutte le furie e non volendo assistere all'evolversi di questa nuova frequentazione tra Alessandro e Cristina deciderà di andare via definitivamente dal cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Alessandro aveva già svelato di essere interessato ad una 'dama misteriosa' del trono over

Nelle puntate precedenti del talk show, Alessandro aveva già svelato di essere interessato ad un'altra dama del parterre del trono over che aveva saputo attirare la sua attenzione.

In quell'occasione, però, il cavaliere preferì non riferire il nome della dama in questione, sostenendo di non sentirsi ancora pronto ad uscire allo scoperto.

Un modo di fare che, già in quella occasione, aveva particolarmente infastidito Roberta la quale chiese al cavaliere di essere totalmente sincero nei suoi confronti.