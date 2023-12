Sono trascorse diverse settimane da quando Ida ha iniziato il percorso da tronista a Uomini e donne, ma sul web c'è chi non la apprezza in questo nuovo ruolo. La parrucchiera ha ammesso di provare un interesse per Mario, ma su X in tanti non le credono e giudicano il suo trono come noioso e con nessun appeal sul pubblico. Un altro parere piuttosto condiviso sui social, inoltre, è che Platano pensi più a commentare le storie degli altri componenti del cast che le esterne che fa con i corteggiatori.

I dubbi del pubblico a casa

La puntata di U&D andata in onda l'11 dicembre ha aggiornato i telespettatori sull'esterna che Ida ha fatto con Mario in settimana.

La tronista ha ammesso di iniziare a provare un interesse per lo speaker radiofonico, ma Gianni Sperti le ha consigliato di non buttarsi subito tra le sue braccia per non incappare negli stessi errori del passato.

Sotto il post che la pagina X del dating show ha dedicato al percorso di Platano, però, è possibile trovare i pareri di quei fan che non la stanno apprezzando affatto in questa nuova veste e che quindi la preferivano come dama del trono over.

"Il suo trono è il più brutto di tutti i tempi, neanche il Classico raggiunge certi livelli", ha commentato un'utente al termine dell'appuntamento odierno con il programma di Maria De Filippi.

Il gelo con Alessandro dopo la rottura

In merito al "no" che Alessandro ha detto quando Maria De Filippi gli ha chiesto se prova gelosia nel vedere Platano vicina a un altro uomo, i fan hanno commentato: "Fa bene, lui deve guardare oltre".

La relazione tra la tronista e il cavaliere si è conclusa poco più di un mese e mezzo fa, ma entrambi sembrano essere già andati avanti in modo netto: lui sta ha ripreso a frequentare Roberta Di Padua, lei esce in esterna con i suoi corteggiatori.

Le parole su Riccardo a Verissimo

Domenica 10 dicembre Ida è stata a Verissimo e di Alessandro ha detto che la loro è una storia finita e che lei non prova nulla nel vederlo vicino a Roberta.

Queste dichiarazioni sono coerenti con il comportamento che la tronista ha avuto negli studi di U&D nelle puntate che sono state registrate ma che devono ancora andare in onda su Canale 5.

Come ha anticipato Silvia Toffanin mercoledì 13 sarà trasmesso in tv il momento in cui Vicinanza e Di Padua hanno parlato dei baci che si sono scambiati a chiusura di un romantico appuntamento.

Platano, però, ha risposto anche a una domanda su Riccardo Guarnieri e su quello che sente attualmente per lui. "Provo dell'affetto", si è limitata a dire la 42enne con il sorriso sulle labbra.