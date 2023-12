Ida Platano rompe il silenzio dopo l'assenza in studio durante l'ultima registrazione di Uomini e donne che si è svolta il 4 dicembre.

La tronista non ha preso parte alle riprese e non ha potuto raccontare come si sta evolvendo il suo percorso anche se, in trasmissione, non è stata proferita parola sul perché non fosse presente.

Ida, questo pomeriggio, ha così scelto di rompere il silenzio via social tranquillizzando i fan che erano rimasti perplessi per la sua assenza.

Il ritorno di Ida come tronista a Uomini e donne dopo l'addio con Alessandro

L'ultima registrazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è stata caratterizzata dall'assenza in studio della nuova tronista che, da poche settimane, ha fatto il suo ingresso in studio per mettersi alla prova dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza.

Ida ha deciso di vivere questa esperienza per lasciarsi alle spalle il passato, dato che la storia con il cavaliere napoletano non ha avuto un esito positivo, nonostante lei ci avesse creduto fino in fondo.

Nel corso di queste settimane, la tronista ha già avuto modo di conoscere e frequentare nuovi cavalieri che pare abbiano fatto breccia nel suo cuore.

Ida Platano interviene dopo l'assenza in studio alle riprese del 4/12

Tutto sembrava andare per il verso giusto fino a quando non si è assistito ad una strana assenza della quale nulla è stato detto in studio.

Maria De Filippi e gli opinionisti del talk show non hanno infatti posto l'accento sul perché la tronista non fosse presente in trasmissione e anche lei, sui social, è rimasta in silenzio fino a questo pomeriggio.

Dopo la messa in onda dell'ultima puntata in tv, caratterizzata dal rientro in video di Alessandro Vicinanza nel parterre over, Ida ha infatti scelto di intervenire e di fare chiarezza per tutti quei fan che sui social avevano ipotizzato anche che potesse essere stata poco bene.

'Non sono sparita e non sto male', le parole della tronista dopo l'ultima registrazione

La tronista ha smentito queste voci precisando di essere in perfetta forma fisica senza comunque dare spiegazioni sul perché non abbia partecipato alle riprese del talk show di questa settimana.

"Belli miei eccomi qua, non sono né sparita né sto male.

Sto benissimo, quindi tutti tranquilli", ha dichiarato la tronista in una story pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram.

"Sono qui sono a lavoro, tutto bene", ha proseguito ancora Ida, pronta a questo punto a riprendere in mano le redini del suo percorso in trasmissione.

Tra gli ultimi corteggiatori che ha conosciuto si segnala Ernesto, che ha saputo conquistarla con la sua schiettezza e il suo raccontarsi in maniera semplice e diretta.