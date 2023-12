Maurizio Laudicino è tornato a parlare dopo qualche giorno di silenzio: in un lungo messaggio che ha postato sul suo account Instagram, l'ex di U&D ha confermato la rottura con Elena e ha attaccato alcuni "colleghi" di parterre. L'imprenditore ha fatto una distinzione tra chi ha abbandonato il programma spontaneamente come lui e chi non lascerebbe la sediolina in studio per nulla al mondo.

Il chiarimento sulla storia nata in studio

La crisi che Elena Di Brino ha confermato di vivere con Maurizio qualche giorno fa, in queste ore si è trasformata in una rottura definitiva: è stato lo stesso cavaliere ad informare fan e curiosi che la relazione nata a U&D un paio di mesi fa è giunta al capolinea.

"Colpito e affondato, accetto la sua decisione", inizia così il messaggio che Laudicino ha postato su Instagram il 20 dicembre per rendere nota la sua separazione dalla dama che ha conosciuto sotto i riflettori l'autunno scorso.

L'uomo ha anche fatto sapere di provare ancora un sentimento per la donna che ha interrotto la loro storia in questi giorni, pur consapevole dei limiti che ha al momento nei confronti di una vera e propria relazione sentimentale.

Le frecciatine ai protagonisti del dating-show

Maurizio ha voluto dire la sua anche sui tanti commenti negativi che i fan di U&D hanno fatto sulla sua frequentazione con Elena, in particolare quelli che facevano riferimento ad un presunto accordo tra loro per cercare di rimanere in studio il più a lungo possibile.

"Faccio fatica a trattenermi se penso ai tanti protagonisti di teatrini che continuano ad andare in scena", ha scritto Laudicino su Instagram senza mai fare i nomi degli ex colleghi di parterre ai quali stava lanciando questa pesante frecciatina.

L'ex cavaliere del Trono Over ha voluto distinguere il suo percorso nel dating-show da quelli di tanti "veterani" che sono nel cast da anni e non rinunciano al loro posto per niente al mondo.

"C'è chi venderebbe l'anima al diavolo per quella sedia e chi l'ha lasciata spontaneamente", ha fatto sapere l'uomo sui social network.

Stando a quanto ha scritto nelle scorse ore, infine, Maurizio non sembra intenzionato a tornare agli Elios per rimettersi in gioco dopo la rottura con Elena.

Il percorso nel Trono Over

Maurizio è entrato a far parte del cast di U&D lo scorso settembre, quindi all'inizio dell'edizione 2023/2024.

Gemma è rimasta subito colpita da Laudicino e si è proposta per una conoscenza che è andata avanti per circa due mesi, seppur tra molti alti e bassi.

Quando il cavaliere ha cominciato ad interessarsi ad Elena, però, la frequentazione con Galgani ha subito una battuta d'arresto; lui ha sempre detto no al contatto fisico con la dama (soprattutto ai baci sulle labbra che lei gli chiedeva ad ogni appuntamento) ma non ha mai nascosto di provare una forte attrazione mentale.

L'uomo ha abbandonato il dating-show senza preavviso dopo che Di Brino si è ritirata perché pressata dalle critiche degli opinionisti Gianni e Tina.