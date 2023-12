Lunedì 11 dicembre è fissata una nuova registrazione di Uomini e donne, e Riccardo Guarnieri ha fatto sapere di trovarsi a Roma. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha commentato la storia su Instagram del cavaliere dicendo che potrebbe non essere una coincidenza il fatto che sia nella capitale proprio nei giorni in cui sono previste le riprese del dating show. I fan continuano a sperare nel ritorno dell'ex di Ida nel parterre, soprattutto dopo che anche Alessandro Vicinanza ha ripreso posto nel trono over di recente.

Il filmato che scatena la fantasia del pubblico

Da quando sul web si è sparsa la voce che avrebbe tolto il follow alla fidanzata Gabriella, Riccardo è di nuovo al centro del Gossip per un possibile ritorno a U&D.

Mentre agli Elios sono in corso le riprese di un nuovo appuntamento, Guarnieri ha postato sul suo profilo Instagram un breve video del panorama che aveva davanti in quell'istante: un giardino e delle case in lontananza.

A colpire i curiosi, però, è la localizzazione che il cavaliere ha aggiunto alla sua storia: Roma.

In tanti hanno subito collegato la presenza di Riccardo nella Capitale alle registrazioni del dating show che sono fissate per oggi e per domani, quindi si ipotizza che l'ex di Ida possa partecipare ad almeno una delle puntate che Maria De Filippi condurrà in questi giorni.

Il parere dei telespettatori

Anche il blogger Pugnaloni ha commentato l'ultima storia su Instagram di Riccardo, ovvero il video che ha girato a Roma nel pomeriggio dell'11 dicembre.

"Mi state inondando di messaggi. Beh, non penso sia una coincidenza visto che oggi e domani registrano. Vi aggiornerò, rimanete sintonizzati", ha scritto sui social il ragazzo Pugnaloni.

Guarnieri potrebbe aver spoilerato il suo ritorno localizzandosi nella Capitale proprio nel giorno in cui il cast si è ritrovato agli Elios per partecipare a una nuova puntata del dating show.

Non è da escludere, però, che l'ex di Ida possa partecipare alla registrazione di martedì 12 dicembre, visto che oggi ha pubblicato un contenuto sui social mentre le riprese del programma erano ancora in corso.

Il tortuoso percorso nel trono over

Riccardo manca dagli studi di U&D dalla scorsa primavera: il cavaliere ha chiuso la stagione 2022/2023 e poi non si è più visto agli Elios.

L'avventura di Guarnieri nel cast del dating show è iniziata più di sei anni fa ed è stata contrassegnata da un'importante storia d'amore (quella con Ida Platano) e da un altro paio di frequentazioni più serie di altre come quelle con Roberta e Gloria.

Da settembre a oggi, però, non ha partecipato a neppure una puntata della nuova edizione e Maria De Filippi ha sempre motivato la sua assenza spiegando che si è fidanzato durante le vacanze con una persona esterna al parterre.