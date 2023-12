Sono terminate da poco le riprese di una nuova puntata di Uomini &Donne e iniziano a trapelare notizie su tutto quello che è successo in studio nel pomeriggio, a partire dallo scontro che Ida ha avuto con Ernesto. Il corteggiatore ha dato alla tronista della "donna zerbino" dopo averla vista quasi supplicare Mario di rimanere in studio per lei. L'uomo, infatti, voleva autoeliminarsi dopo aver ammesso di aver sentito un'altra persona nel periodo in cui faceva già parte del cast del dating-show.

Tensioni per la tronista Platano

Questo giovedì 21 dicembre Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata di U&D.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione riguardano principalmente Ida e le discussioni che ha avuto con due suoi corteggiatori.

La tronista ha raggiunto Mario in camerino per approfondire la segnalazione che è arrivata sul suo conto il giorno prima. Dopo questo chiarimento, però, l'uomo ha avvisato la redazione che intendeva interrompere il suo percorso nel programma perché consapevole di aver commesso un errore. Il pretendente di Platano ha ammesso di essersi scambiato dei messaggi con una donna esterna al cast e per questo voleva autoeliminarsi. Ida ha cercato di trattenere il suo spasimante in ogni modo, ribadendo il forte interesse che prova per lui.

Ernesto (che è stato un cavaliere del Trono Over fino al 2017 e da qualche settimana fa parte del Trono Classico) ha reagito male al comportamento di Ida e le ha dato dello "zerbino".

Poi Russo ha lasciato lo studio a causa di una congiuntivite, ma la tronista ha tenuto ad accertarsi che non fosse andato via per sempre.

Avvicinamento tra Alessandro e Cristina

Tra le altre anticipazioni della registrazione di U&D del 21/12 ci sono anche i baci che Alessandro e Cristina si sono scambiati la sera prima a chiusura di una cena romantica.

Tenuta ha ammesso di iniziare a provare qualcosa per Vicinanza ma ha spiazzato tutti quando ha detto che avrebbe chiesto a Mario (il corteggiatore di Ida) di restare nel programma per conoscerla qualora si fosse davvero autoeliminato come voleva fare all'inizio della puntata.

La dama ha spiegato che lo speaker radiofonico rispecchia il suo uomo ideale dal punto di vista estetico, esattamente come Armando Incarnato, per il quale ha sempre avuto un debole.

Tensioni tra Tina e Beatriz in studio

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Cristian ha fatto una romantica esterna con Valentina mentre Brando è uscito con Beatriz ma è sembrato quasi scocciato (i due non si sono neppure baciati).

La corteggiatrice di U&D, inoltre, ha avuto un pesante litigio con Tina. L'opinionista ha criticato la giovane perché si lamenterebbe spesso delle difficoltà che ha dovuto affrontare nella vita e lei, dopo essersi arrabbiata, ha parlato un po' di quello che ha vissuto.

Maria De Filippi ha rassicurato la ragazza del fatto che le sue vicende personali non verranno mostrate in tv (taglierà questa parte del racconto in fase di montaggio).