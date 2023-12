Le anticipazioni di Un posto al sole dal 4 all'8 dicembre 2023 rivelano che Rosa riuscirà a sorprendere Giulia presentandosi alla manifestazione anticamorra che la donna ha organizzato assieme a don Raimondo.

Alberto invece sarà su tutte le furie dopo aver scoperto che Clara è scappata via da Napoli assieme al loro bambino senza fornire alcun tipo di indicazione sul luogo in cui si trova.

Giulia pronta a scendere in piazza al fianco di don Raimondo

Giulia si prodigherà ad organizzare nei dettagli una manifestazione anticamorra per le strade di Napoli, con la quale intende dare un messaggio importante a tutti i cittadini.

La donna chiederà a Rosa di essere al suo fianco, così da poter raccontare quanto ha pagato sulla sua pelle, essendo rimasta gravemente ferita in un agguato.

In un primo momento, però, Giulia non riuscirà a convincerla: Rosa declinerà l'invito e ammetterà di non sentirsi pronta e di non voler partecipare all'iniziativa.

Una scelta che ferirà profondamente Giulia, amareggiata anche dal fatto che ci sarà pochissima gente che accetterà di partecipare al suo evento.

Rosa sorprende Giulia e si presenta alla manifestazione: anticipazioni Un posto al sole all'8 dicembre

Don Raimondo, però, non si scoraggerà e si dirà pronto a fare il suo discorso con grinta e grande passione riuscendo man mano a catalizzare l'attenzione di un numero sempre maggiore di cittadini che accorreranno in strada.

Nel momento in cui Giulia prenderà la parola per fare il suo discorso, si renderà conto che tra i manifestanti presenti in piazza figura anche Rosa.

All'improvviso, però, ci sarà un evento inaspettato: don Raimondo si sentirà male, vittima di un malore.

Alberto Palladini furioso per la fuga di Clara

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera fino all'8 dicembre rivelano anche che Clara porterà avanti la sua fuga con Eduardo, iniziando però a sentire il peso della propria scelta, cosa che la condurrà a commettere un grave errore.

Intanto Alberto si mostrerà a dir poco furioso per la fuga inaspettata di Clara da Napoli e sarà in forte ansia anche per le sorti di suo figlio Federico, di cui ormai non ha più notizie.

Palladini riuscirà a ricevere il sostegno da parte di Niko ma farà grande fatica a mantenere i nervi saldi.

Ida e Diego, invece, si mostreranno sempre più vicini e complici al punto da insospettire Roberto.

Resosi conto che tra i due c'è del tenero, Ferri cercherà di fare il possibile per tenerli distanti e fare in modo che non nasca una storia d'amore.

Mariella, infine, scoprirà un'inattesa affinità con Serena, cosa che le condurrà ad essere particolarmente complici.