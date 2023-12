Nei giorni scorsi un post di Chiara Conti aveva allertato i fan di Un posto al sole in merito a un ipotetico addio di Lara Martinelli. In realtà, sin da subito, era parso chiaro che il suo fosse solo un arrivederci e non un saluto definitivo. In ogni caso, l'attrice ora ha voluto rispondere ai fan che avevano chiesto un chiarimento su questa situazione.

Chiara Conti non si è sbilanciata molto, ma sembra palese che le sue parole confermino un futuro ritorno di Lara. A seguito approfondiamo un'analisi di questa vicenda.

Chiara Conti: 'Non ho mai detto addio'

Chiara Conti ha postato sul suo profilo Instagram un videomessaggio in cui risponde ai fan che chiedevano delucidazioni sul futuro di Lara. Queste le parole dell'attrice: "Mi state sommergendo di messaggi e commenti, vi ringrazio tantissimo per l'affetto e la preoccupazione. Tuttavia, devo precisare che non ho mai condiviso un post che forse... potrebbe essere stato frainteso. Ho semplicemente ringraziato un attore con cui lavoro (Riccardo Polizzy Carbonelli, ndr) sempre e con cui mi trovo molto bene, insieme al fotografo di scena che ha catturato un momento particolare dopo una scena intensa".

E ancora: "In quell'istante, c'è stato un abbraccio tra di noi, il quale rappresenta sempre una cosa bellissima.

È come se ci ringraziassimo reciprocamente per l'aiuto che ci siamo dati sul set. Questo era il mio intento nel post. Non so cosa succederà in futuro, ma da parte mia non ho mai dichiarato o dato addii".

Un posto al sole: Lara tornerà

Gli attori per contratto non possono rivelare spoiler e anche in questo caso Chiara Conti non ha ammesso in modo diretto che Lara tornerà, tuttavia la smentita di un addio, seppur in modo indiretto è indubbiamente una conferma che il suo personaggio riapparirà nello sceneggiato.

Nell'ultima sequenza in cui è apparsa, Lara si è fatta consegnare un Vangelo che ha iniziato a leggere con un certo interesse. Questa improvvisa conversione ha scatenato i fan tra chi ritiene sia tutta una sceneggiata e chi ha ironizzato sulla fede della donna. Sui social sono iniziati a girare pure alcuni meme che la ritraggono in versione suora e alcuni hanno ritenuto che tale scenario potrebbe anche avverarsi.

Le ipotesi sul futuro di Lara

Difficilmente sullo schermo apparirà "suor Lara", ma risulta comunque piuttosto credibile che la donna sia sincera riguardo alla sua conversione.

Più che un'illuminazione divina la sua sembrerebbe una reazione post traumatica e, considerati gli acclarati problemi mentali della donna, questa nuova situazione potrebbe renderla diversa ma non meno pericolosa. Martinelli potrebbe infatti agire in quanto convinta di "portatrice di un messaggio ultraterreno" e ciò presenterebbe delle incognite imprevedibili.