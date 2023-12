Nelle nuove puntate di Un posto al sole dal 25 al 29 dicembre non si esclude che Silvia possa raggiungere una consapevolezza importante in merito a quelli che sono i propri sentimenti. La proprietaria del Caffè Vulcano può mettere in discussione la sua relazione con Giancarlo che, da diverso tempo ormai mostra segni di crepe, dopo aver compreso di provare ancora qualcosa nei confronti del suo ex storico Michele.

Occorre precisare che queste sono solo ipotesi e non anticipazioni ufficiali su quanto andrà in onda.

Emergerà il prestito di Michele a Nunzio

Ben presto ci sarà un episodio che porterà Silvia a guardare il suo ex con occhi diversi. La donna, infatti, scoprirà che Michele ha fatto un prestito a Nunzio per permettergli di pagare la sua quota volta a salvare il Caffè Vulcano. La donna resterò profondamente meravigliata e tale gesto finirà per metterla in profonda crisi, anche dal punto di vista sentimentale.

Mariella aumenterà ancora di più i dubbi esistenziali della sua amica, provando a capire se davvero prova ancora qualcosa nei confronti del suo ex storico.

Silvia può capire di non amare più Giancarlo nelle prossime puntate di Upas fino al 29/12

La verità potrebbe venire fuori nel corso delle nuove puntate della settimana 25-29 dicembre, nelle quali Silvia può mettere in chiaro quelli che sono i suoi veri sentimenti, ammettendo di essere ancora innamorata del giornalista.

In questo modo, la donna confesserebbe alla sua amica Mariella di non essere più innamorata di Giancarlo e metterebbe in discussione la loro relazione, ritrovandosi a passare il periodo delle feste in difficoltà.

Tuttavia, proprio l'atmosfera natalizia e la vicinanza con Giancarlo, rischierebbe di spingere la donna a essere sincera con l'uomo che ha al suo fianco, svelandogli di avere dei seri dubbi sulla loro relazione e su quel futuro che avevano sognato e immaginato insieme.

In tal caso sarebbe un duro colpo per Giancarlo che, in precedenza, aveva messo a soqquadro la propria vita professionale per stare a Napoli con l'amata Silvia.

Un riepilogo sulla storia d'amore di Silvia e Michele

Un ritorno di fiamma assicurerebbe nuova linfa vitale alle trame della soap, dato che per anni Michele e Silvia sono stati una delle coppie più amate dal pubblico della soap fin dalle primissime stagioni.

Dal loro rapporto è nata Rossella, che ormai è una dottoressa ed è a sua volta a un passo dal matrimonio.

Le incomprensioni caratteriali fra i due sorte col corso del tempo e l'ingresso di Giancarlo nella vita di Silvia, però, circa un anno fa hanno spinto i due a prendere due strade differenti e a mettere la parola fine alla loro relazione, anche se hanno cercato sempre di mantenere un rapporto civile in primis per il bene di Rossella.