Rossella e Riccardo si ritroveranno nuovamente ai ferri corti nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste a dicembre su Rai 3 e non si esclude che la dottoressa possa arrivare a maturare la decisione di annullare le nozze.

Nunzio si rivelerà ancora una volta un perfetto alleato per Rossella: proprio questa sintonia tra i due rischierebbe di mandare all'aria quel sogno d'amore che stava progettando assieme a Crovi.

Nuove incomprensioni tra Rossella e il suo futuro sposo Riccardo Crovi

Le anticipazioni fino al 15 dicembre rivelano che Rossella comunicherà al suo fidanzato, ormai promesso sposo, la sua decisione di dare una mano sulle ambulanze e quindi provare a vivere anche questa nuova esperienza legata alla sua professione di medico.

Una scelta che non piacerà affatto a Riccardo, al punto che si ritroverà nuovamente ai ferri corti con la sua fidanzata ed emergeranno le incompatibilità caratteriali che già in passato avevano messo in crisi il loro rapporto.

Non è la prima volta che i due viaggiano su due binari diversi: proprio per questo motivo in passato la figlia di Silvia aveva messo in discussione la sua relazione col medico, salvo poi decidere di dargli una seconda chance.

Rossella rischia di mandare all'aria le nozze con Riccardo nelle prossime puntate di Un posto al sole

Anche questa volta Rossella potrà contare sul supporto di Nunzio che si schiererà dalla sua parte e saprà essere un ottimo alleato per questo suo progetto lavorativo.

La vicinanza con Nunzio e le numerose tensioni con il fidanzato, non si esclude che possano spingere Rossella a rendersi conto di non voler più sposare Riccardo Crovi.

La ragazza rischierebbe di rendersi conto che sta facendo un passo decisamente più lungo della sua gamba e che queste nozze non la renderebbero felice, tanto da comunicare al medico che intende posticipare tutto e prendersi del tempo per riflettere e capire sul da farsi.

I fan della soap sperano nella separazione tra Rossella e Riccardo

Una scelta che non dispiacerebbe ai fan della soap opera di Rai 3, molti dei quali sostengono che Rossella dovrebbe trovare il coraggio per lasciarsi andare con Nunzio e viversi questa storia d'amore che entrambi sognano da tempo.

"Rossella non può ingabbiarsi in un matrimonio con un uomo che in realtà non ama", ha scritto un utente su Facebook commentando le vicende sentimentali della dottoressa.

"Spero solo che la giovane Ross si renda conto in tempo dell'errore che sta compiendo con Crovi e si liberi di questo amore che non ha futuro", ha sentenziato un altro spettatore social della soap.

"Il futuro della dottoressa Graziani è al fianco di Nunzio, non c'è altro da spiegare", scrive qualcun altro sui social.