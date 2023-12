Marina può rischiare il carcere nel corso delle future puntate di Un posto al sole, dal momento che Lara inizierà ad riacquistare la memoria e ricorderà diversi particolari sull'aggressione che l'ha vista protagonista. A quel punto, quindi, Martinelli si ritroverebbe a mettere insieme i pezzi di questo intricatissimo puzzle, al punto da decidere di prendersi una rivincita e farla pagare alla signora Giordano, che ha provato a eliminarla per sempre dalla sua vita e da quella di Roberto Ferri.

Occorre precisare che queste sono solo delle ipotesi e non delle anticipazioni ufficiali su quel che andrà in onda.

Lara inizia ad avere dei chiari ricordi sull'aggressione in carcere

Nelle ultime puntate della soap opera trasmesse su Rai 3, Lara si è ripresa nel migliore dei modi dopo l'aggressione subita in carcere e ha iniziato a ricordare diversi dettagli su quanto è accaduto.

Tutto ciò ha mandato subito in crisi Ferri e la sua compagna, al punto che il ricco imprenditore ha scelto di farle vedere il piccolo Tommaso, esaudendo la richiesta della donna e sperando in questo modo di poterla tenere a bada, evitando nuove ripercussioni.

Nel frattempo, la coppia penserà di allontanare per sempre Ida da Napoli: in questo modo terrebbero a distanza la vera mamma del piccolo Tommy e si assicurerebbero del fatto che la donna non abbia voce in capitolo nelle decisioni legate alla crescita del bambino.

Lara può mandare Marina in carcere

Tuttavia, il piano di Marina e Roberto rischierebbe di naufragare nel momento in cui Lara ricorderebbe alla perfezione ciò che le è successo in carcere.

Non si esclude che nelle nuove trame di gennaio, la donna possa far emergere che è stata Gabriella a farle del male con quella coltellata che poteva costarle la vita e, a quel punto, si ritroverebbe a mettere nei guai Marina, consapevole che tra le due donne si conoscevano.

La vendetta di Lara Martinelli non tarderebbe ad arrivare e, a quel punto, Marina si ritroverebbe a ricevere una denuncia che potrebbe anche portarla in carcere.

I fan vorrebbero che Lara venisse punita per davvero

Marina, quindi, si ritroverebbe a pagare un conto amaro per quella vendetta che aveva architettato ai danni della sua nemica, speranzosa del fatto che Gabriella potesse farla fuori definitivamente.

In tal caso, i fan non gradirebbero questo tipo di evoluzione nelle trame della soap, dato che Lara in passato si è macchiata di crimini gravi, come quando ha cercato di avvelenare il piccolo Tommaso. Una punizione esemplare per Martinelli, quindi, sarebbe un colpo di scena che entusiasmerebbe gli spettatori.