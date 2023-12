Le vicende di Marina e Roberto continuano ad essere al centro delle trame di Un posto al sole, soprattutto adesso che i due sono riusciti a mettere a punto il loro piano diabolico per separare Ida dal suo amato figlioletto Tommy.

Una storia che va avanti ormai da un po' di tempo e sembra non entusiasmare più di tanto i fan e gli appassionati della soap opera, molti dei quali si dicono stufi sui social e vorrebbero vedere vicende diverse.

Roberto e Marina ingannano la mamma di Tommy

Marina e Roberto hanno tratto in inganno Ida convincendola a partire con loro per la Polonia, dove avrebbe avuto modo di riabbracciare i suoi familiari che non vedeva ormai da svariato tempo.

I tre hanno portato anche il piccolo Tommy, così da permettere al papà della ragazza di poter conoscere il nipotino.

In realtà, dietro questo piano studiato a tavolino si celava un'intenzione diabolica da parte dei due coniugi: convincere i familiari di Ida a trattenere la ragazza in Polonia e in questo modo sottrarle definitivamente il piccolo Tommy.

Ida, quindi, non dovrebbe più rientrare a Napoli e solo in questo modo i due coniugi sarebbero liberi di poter crescere da soli il bambino senza avere alcun tipo di interferenza da parte della donna.

I fan di Un posto al sole sbottano sulla vicenda di Marina e Ferri: 'Basta, storia orrenda'

Questa intricata vicenda e soprattutto la scelta dei due coniugi di portare via il bambino alla sua mamma non è piaciuta affatto ai fan, molti dei quali si dicono stufi e annoiati da questa storia che va avanti ormai da un po' di settimane.

"In questa vicenda è tutto sbagliato", ha scritto un utente su Threads commentando l'episodio trasmesso il 20 dicembre in tv.

"Questa storia orrenda deve finire al più presto, non se ne può più", scrive ancora un altro commentatore.

"Ma quando la pagheranno questi due? Non può passare tutto in cavalleria", è il commento di un altro spettatore social della soap.

"Due nonni affettuosi", scrive ancora qualcun altro vedendo la coppia in compagnia del piccolo Tommy.

L'appuntamento con la soap opera non si ferma nella settimana di Natale 2023

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda per i coniugi Ferri, l'appuntamento con la soap opera è confermato nella settimana natalizia.

Dal 25 al 29 dicembre non è previsto nessuno stop per la seguitissima serie di Rai 3 che sarà in onda regolarmente dalle 20:50 alle 21:25 circa con episodi in prima visione assoluta.

Una bella notizia per i quasi due milioni di fedelissimi spettatori al giorno, che potranno continuare a seguire le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini anche durante le feste.