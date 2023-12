Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda il 5 e il 6 dicembre rivelano che Alberto sarà tutte le furie dopo la fuga di Clara da Napoli e si dirà disposto a tutto pur di scoprire che fine abbia fatto la donna, la quale ha portato via anche il loro bambino.

Intanto Ida e Diego si mostreranno sempre più complici e affiatati, al punto che Roberto si metterà all'opera per cercare di allontanarli. Giulia invece chiederà a Rosa di partecipare alla sua manifestazione contro la malavita organizzata.

Alberto furioso con la sua ex e vuole scoprire dove è finita

La trama di martedì 5 dicembre racconta che Alberto Palladini sarà furioso perché vuole scoprire che fine abbia fatto la sua ex compagna Clara, che ha fatto perdere le sue tracce. La donna si è allontanata da Napoli per seguire Eduardo e, in questa fuga, ha portato via anche il suo bambino Federico, frutto della relazione con Alberto. Per questo motivo l'avvocato non avrà alcuna intenzione di dargliela per vinta e si dirà disposto a tutto pur di riportare a casa il suo bambino.

Intanto Clara inizierà a essere sopraffatta dai sensi di colpa e finirà per sentire il peso della responsabilità di quanto ha commesso, tanto da rendersi protagonista di un grave errore.

Al momento, però, gli spoiler della soap opera non forniscono ulteriori dettagli su questo "passo falso" che verrà compiuto dalla donna.

Ida e Diego sempre più complici e vicini

Intanto Ida e Diego si mostreranno sempre più affiatati e complici, tanto che questo feeling speciale finirà per disturbare Roberto Ferri. L'uomo non vuole che tra i due possa esserci del tenero e si metterà subito all'opera per studiare un piano in grado di poterli allontanare e dividerli definitivamente.

Nunzio resterà colpito da una conversazione tra Espedito e Samuel, motivo per il quale deciderà di intervenire e proverà a far ragionare il suo amico.

Giulia chiede a Rosa di intervenire alla manifestazione anticamorra

Durante la puntata del 6 dicembre, Marina e Roberto tireranno un sospiro di sollievo quando riusciranno ad allontanare Ida e Diego, dopo aver convinto la donna a partire per il periodo delle feste natalizie.

In questo modo crederanno di aver risolti i loro problemi, ma non sarà così.

Intanto Mariella e Serena scopriranno di avere un'affinità inaspettata dopo una lite fra i loro bambini.

Giulia, infine, si preparerà per l'attesa manifestazione anticamorra che ha organizzato per le strade di Napoli assieme a Don Raimondo. La donna deciderà di coinvolgere anche Rosa, per raccontare la sua vicenda personale.

Un riepilogo su Rosa e l'agguato subito

Nelle settimane precedenti infatti Rosa, la moglie del poliziotto Damiano Renda, era rimasta ferita per errore durante una sparatoria messa in atto per vendetta da parte del clan Sabbiese, che aveva come obiettivo suo marito. Dopo diversi giorni di ospedale la donna si e salvata e ripresa, quindi una sua testimonianza personale sarebbe particolarmente adatta all'evento anticamorra organizzato da Giulia e da Don Raimondo.