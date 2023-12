Giulia (Marina Tagliaferri) sarà protagonista nella settimana di Un posto al sole dal 4 all'8 dicembre. L'assistente sociale sarà impegnata nella manifestazione contro la camorra e Rosa (Daniela Ioia) la sorprenderà presentandosi all'importante evento. In un primo momento la madre di Manuel (Manuel D'Angelo) aveva rifiutato l'invito della signora Poggi che sarà contentissima di vederla. Don Raimondo (Giancarlo Cosentino) sarà al timone e grazie ai suoi discorsi appassionati riuscirà ad attirare l'attenzione di molta gente, ma all'improvviso avrà un malore che farà spaventare tutti.

L'impegno di Giulia contro ogni violenza e ingiustizia

Sarà una settimana di intenso lavoro per Giulia che si preparerà all'importante manifestazione anticamorra organizzata nel quartiere con l'aiuto di don Raimondo. Il parroco e l'assistente sociale si impegneranno al massimo per sensibilizzare la gente a partecipare ad un evento così importante e non piegarsi all'ingiustizia della camorra .Per l'occasione, Giulia si recherà da Rosa e la inviterà a partecipare, visto che poco fa è stata vittima di un agguato organizzato dai malviventi e ne ha pagato le spese in prima persona. La madre di Manuel, tuttavia, rifiuterà l'invito di Giulia e nonostante la sua insistenza non se la sentirà di affrontare una manifestazione così importante.

Rosa non si sentirà ancora pronta ad affrontare la manifestazione

Giulia sarà amareggiata per il rifiuto di Rosa, perché contava molto sulla sua presenza. La donna confiderà la sua delusione a Don Raimondo, spiegando quanto ci tenesse ad avere accanto la sorella di Sabbiese, è il parroco non potrà fare altro che consolarla. Il giorno della manifestazione partirà con un po' di scoraggiamento per Giulia che oltre ad essere giù per Rosa vedrà poca gente attorno a sé.

Don Raimondo, invece, non perderà la speranza e con coraggio proverà ad attirare l'attenzione delle persone con i suoi discorsi appassionati.

Il malore improvviso di don Raimondo farà spaventare tutti i presenti

Sempre più gente si unirà al gruppo, attratta dal carisma del parroco e dalla forza di Giulia che si prenderà la parola.

La signora Poggi farà trasparire tutta la sua partecipazione e contagerà i presenti, attenti ed interessati alle argomentazioni. Tra a folla, Giulia scorgerà l'arrivo di Rosa che alla fine troverà il coraggio per sostenere la sua amica in un momento così importante. Giulia sarà sorpresa e felice di avere con sé Rosa che solo pochi giorni prima ha vissuto sulla sua pelle la crudeltà della camorra. In un momento così emozionante. Don Raimondo avrà un malore improvviso e farà preoccupare tutti.