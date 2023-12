Nelle puntate di Un posto al sole del 14 e 15 dicembre si noterà l'assenza di Alberto Palladini nello studio. Niko sarà convinto che il collega sia impegnato a cercare Clara e il piccolo Federico, ma la verità dei fatti sarà un'altra.

Nel frattempo Samuel vorrà fare ammenda con Speranza, la quale dal canto suo crederà di poter sistemare le cose con il fidanzato, ma nella vicenda interverranno Mariella e Guido. Mentre Ornella inoltrerà la domanda di prepensionamento, Marina e Roberto cercheranno di spedire Ida in Polonia dalla sua famiglia. In questo modo i due coniugi sperano di impedire che venga a galla il segreto sulla donna e il piccolo Tommaso.

Samuel vuole fare ammenda con Speranza

Nell'appuntamento di giovedì 14 dicembre la coscienza di Samuel lo tormenterà per i tradimenti a Speranza. Il giovane deciderà di fare qualcosa, prendendo così una decisione importante: come riuscirà a fare ammenda?

Nel frattempo a Palazzo Palladini dilagherà l'apprensione nella mente di Marina e Roberto. Oltre a Lara che si è risvegliata dal coma, i due coniugi temeranno che Ida possa rivelare a Diego la verità su lei e il piccolo Tommaso.

Per Ornella giungerà il momento di "appendere le scarpe al chiodo". La donna sarà determinata a pensionarsi, dopo un'intera vita spesa tra le corsie dell'ospedale. In questa puntata la dottoressa inoltrerà la domanda del prepensionamento.

Alberto assente

All'interno della puntata di venerdì 15 dicembre Marina e Roberto faranno di tutto per impedire che la relazione tra Ida e Diego vada avanti. Sarà così che Ferri e la moglie metteranno in atto un piano per far sì che la madre biologica di Tommaso si allontani da Napoli, convincendola a recarsi in Polonia dalla sua famiglia.

Speranza sembrerà propensa a ricucire la relazione con Samuel, ma Mariella e Guido si attiveranno per impedire che la nipote subisca una cocente delusione.

Spazio anche a Niko. L'avvocato Poggi si ritroverà a lavorare da solo nello studio, in quanto Alberto Palladini sarà assente. Niko crederà che il collega si sia immesso sulle tracce di Clara e suo figlio Federico, in realtà la verità sarà tutt'altra.

I fan sono stanchi di Lara, Marina e Roberto

Nel frattempo sui social non si fa altro che commentare la storyline di Lara, Marina e Roberto, che ormai va avanti da molto tempo. I fan non hanno nascosto di essere stanchi della vicenda e alcuni sono arrivati a supplicare gli autori di far sparire per un po' questi tre personaggi.

"Basta con questa storia, non se ne può più", "Siamo alla fantascienza con questa storia di Marina, Lara, Roberto e Ida", "Un aereo per Londra alla coppia Ferri Giordano", "Posso dirvi... è diventata la storia infinita... non se ne può più né di Ferri, né di Marina e né di Lara", questi sono alcuni commenti che si trovano nelle pagine dedicate a Upas.