Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Eduardo Sabbiese deciderà di arrendersi grazie all'intervento di Damiano. Il giovane boss verrà quindi arrestato e l'attenzione si sposterà, subito, su Clara e Alberto. Chi credeva che quest'ultimo potesse essere cambiato si sbagliava profondamente. L'avvocato Palladini reagirà malissimo agli ultimi eventi e concentrerà tutte le sue energie verso la vendetta.

A quanto pare, Alberto non vorrà sentire ragioni e, con il suo rivale ormai in prigione, scatenerà tutto il suo astio verso la sua ex a cui prometterà di togliere Federico per sempre.

Un posto al sole: Damiano riesce a convincere Eduardo a consegnarsi alla polizia

C'era grande apprensione in merito al destino di Eduardo. Molti fan ritenevano, infatti, che il giovane boss pur di non consegnarsi alle forze dell'ordine, fosse pronto persino a morire. Evidentemente, però, gli ultimi giorni assieme a Clara hanno sortito un cambiamento nell'uomo. Le anticipazioni confermano che Sabbiese si consegnerà alle forze dell'ordine grazie all'intervento di Damiano.

Va anche aggiunto che Fiorenzo Madonna è stato già avvistato sul set più volte, a riprova che, nonostante l'arresto, il suo personaggio continuerà ad essere presente nel cast. Certo c'è da capire, visti i suoi reati, in che modo potrà interagire con gli altri personaggi.

In merito a questo, l'ipotesi che possa pentirsi e decidere di collaborare con la giustizia, portando a termine il suo processo di redenzione, si fa sempre più concreta. Tuttavia, solo nelle prossime puntate se ne saprà qualcosa di più.

La furia di Alberto

Sistemata la questione Eduardo, l'attenzione si sposterà su Clara e Alberto.

Quest'ultimo sarà letteralmente infuriato a causa degli ultimi sviluppi. In particolare, Palladini rivolgerà tutta la sua ira contro l'ex moglie e, questa volta, a nulla varranno i miti consigli di Nico.

Va detto che le minacce dell'avvocato non risultano affatto vane; Clara ha commesso decisamente troppi errori nell'ultimo periodo e l'esito di un eventuale giudizio in tribunale sarebbe tutt'altro che scontato.

Clara ha paura

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alberto chiederà a Clara di tenere con sé Federico. Non è chiaro se l’uomo lo vorrà con sé per una vacanza o se avrà altro in mente. In ogni caso, Clara sarà terrorizzata all'idea di consegnare il bambino al padre, ritenendo che quello potrebbe essere l'ultimo momento in cui vedrà suo figlio.

Al momento, non ci sono molti altri dettagli, ma c'è la conferma che nel 2024 si assisterà a una dura battaglia legale tra i due con Alberto che per l'ennesima volta non avrà nessuna redenzione ma verrà mostrato in tutta la sua furia.