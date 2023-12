La quarta puntata di Un Professore 2 in onda martedì 12 dicembre su Rai 1 sarà caratterizzata da un gesto d'affetto inatteso da parte di Mimmo nei confronti di Simone.

Al momento le trame non svelano altro, ma dopo il feeling speciale che si è creato e aver scoperto dell'omosessualità di Simone, non si esclude che Mimmo possa lasciarsi andare con lui.

Anita si ritroverà in crisi con Dante e, complice la freddezza dell'uomo nei suoi confronti, deciderà di andare via dalla villa.

Anita in crisi con Dante e decide di lasciare la villa nella quarta puntata

La convivenza allargata all'interno della villa di Dante inizierà ad avere delle ripercussioni negative su Anita che, in forte difficoltà per la situazione che si è venuta a creare con suo figlio e sentendo Manuel sempre più distaccato e freddo nei suoi confronti, deciderà di andare via dalla villa.

Manuel, intanto, deciderà di parlare con Viola e confessarle di essere suo fratello, credendo di poter riprendere in mano le redini del loro rapporto.

La reazione della ragazza, però, non sarà delle migliori e non si mostrerà disposta a fare un passo avanti nei confronti del fratello.

Molosso, dopo essere finito in carcere, verrà a sapere che sua moglie lo sta tradendo con una persona all'esterno e a quel punto chiederà a Mimmo di indagare per cercare di scoprire chi sia l'uomo in questione.

Mimmo sorprende Simone con un gesto inatteso: anticipazioni Un Professore 2 del 12 dicembre

Intanto Luna indagherà sull'identikit del suo ammiratore segreto e, credendo possa trattarsi di Ryan, deciderà di baciarlo scatenando così la gelosia di Viola che non la prenderà affatto bene.

Durante un momento di vicinanza, Mimmo riuscirà a sorprendere Simone con un gesto d'affetto del tutto inaspettato che lo lascerà senza parole.

Non si esclude che possa trattarsi di un bacio, anche se gli spoiler della serie non forniscono ancora dettagli in merito.

Floriana e Virginia, invece, si ritroveranno a discutere in merito alla situazione medica di Dante che continuerà ad essere preoccupante.

La salute del prof Dante Balestra crea preoccupazione: dove eravamo rimasti

Il professore di lettere e filosofia interpretato da Alessandro Gassmann, dopo essersi sottoposto alle consuete analisi di routine, rimase colpito da alcuni valori che sembravano essere sballati e decise di rivolgersi ad una sua amica medico.

Allarmata dalla situazione, le consigliò di sottoporsi al più presto ad una TAC per scongiurare il peggio e gli chiese di non prendere sotto gamba la situazione. Al momento Dante ha scelto di non parlare con nessuno dei suoi familiari per evitare di allarmarli.