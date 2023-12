Le anticipazioni di Uomini e donne del mese di gennaio rivelano che ci sarà spazio per l'evoluzione del rapporto tra Cristina e Alessandro, dopo che i due hanno scelto di iniziare a frequentarsi.

La dama ammetterà di sentire un certo trasporto nei confronti del cavaliere, ma al tempo stesso ammetterà di essere attratta anche da Mario, il pretendente che sta corteggiando Ida Platano.

Brando, invece, si ritroverà protagonista di una esterna con Beatriz, in cui sembrerà quasi scocciato nell'approfondire la conoscenza con la ragazza.

Cristina ammette di sentire trasporto per Alessandro: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Dopo l'uscita di scena di Roberta Di Padua dal cast del trono over, Alessandro deciderà di portare avanti la frequentazione con Cristina, avendo ammesso di essere interessato a lei.

La dama non si tirerà indietro e nel corso dei prossimi degli appuntamenti trasmessi a gennaio ammetterà che, sebbene in un primo momento non abbia sentito un trasporto nei confronti del cavaliere, col passare dei giorni le cose sono cambiate.

Cristina non potrà nascondere l'interesse nei confronti di Alessandro Vicinanza, svelando però di aver messo gli occhi addosso anche a Mario.

Cristina interessata anche al cavaliere Mario

Trattasi del cavaliere che in queste settimane si è messo in gioco per conquistare il cuore di Ida Platano e che nel corso dei prossimi appuntamenti si ritroverà a fare i conti con una segnalazione che metterà in dubbio la sua credibilità.

Cristina svelerà che nel caso in cui Ida dovesse decidere di mandarlo via dalla sua schiera di pretendenti, lei farebbe avanti per poterlo conoscere meglio.

Le anticipazioni, inoltre, rivelano che si parlerà anche di Cristian, protagonista di una esterna con la pretendente Beatriz.

Le cose tra i due non sembreranno andare proprio nel migliore dei modi, dato che il tronista sarà quasi scocciato dall'incontro che sta facendo con la corteggiatrice e lei non potrà non fargli notare l'accaduto.

I fan social fanno il tifo per la coppia formata da Ida e Mario

La presenza di Mario tra i protagonisti di questa edizione del talk show non è affatto passata inosservata anche tra i fan social, molti dei quali sostengono che Ida abbia trovato il suo cavaliere.

In tanti credono che la tronista sia stata "rapita" da Mario, visto che secondo loro lo guarderebbe con occhi dolci e amorevoli.

Una fetta di pubblico si dice convinta del fatto che Ida intenda portarlo avanti fino alla fine del suo percorso in trasmissione, col quale intende dare una svolta alla sua vita sentimentale dopo l'addio con Alessandro.