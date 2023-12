Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Silvio ammetterà di avere dei dubbi su Sabrina, dato che la dama non si sbilancerà durante un loro incontro e temerà di non piacergli abbastanza. Intanto Roberta uscirà in esterna con Alessandro e tra i due scatterà un bacio ma, in studio, la dama scoprirà che Vicinanza intende conoscere anche altre dame. A quel punto non si farà problemi a rifiutare le sue attenzione e sceglierà di troncare subito la loro frequentazione.

Silvio dubita sul conto di Sabrina

Silvio e Sabrina si ritroveranno al centro dello studio pronti a fare un bilancio della loro frequentazione.

La dama ammetterà di essere disposta a continuare questa conoscenza, essendo interessata per davvero al cavaliere che, al contrario, ammetterà di avere vari dubbi.

In particolare Silvio si lamenterà perché durante un incontro fatto fuori dalla trasmissione, sebbene si sia creata una certa complicità, i due non sono riusciti a stare insieme fisicamente. A quanto pare Sabrina avrebbe fatto un passo indietro, preferendo non "concedersi" subito, ma il cavaliere ha inteso che non gli piacesse abbastanza.

A quel punto Sabrina chiarirà la propria posizione e ammetterà che, a distanza di pochi incontri, non se l'è sentita già di finire a letto con Silvio, ma smentirà di non essere interessata a lui.

Roberta e Alessandro escono insieme e arriva il bacio

Le anticipazioni delle prossime puntate del talk show rivelano che Roberta e Alessandro decideranno di uscire a cena insieme.

Tra i due non mancheranno i baci appassionati e lui ammetterà che da diverso tempo non stava così bene. Insomma la dama napoletana è riuscita a fargli ritrovare il sorriso, perso dopo la fine della sua relazione con Ida Platano.

Tutto sembrerà andare per il verso giusto, fino a quando però non verrà fuori che Alessandro intende conoscere anche altre dame del parterre over.

Il cavaliere non vuole concedere l'esclusiva a Roberta e, a quel punto, Maria De Filippi svelerà di aver saputo dalla redazione che c'è un'altra dama alla quale Alessandro vorrebbe lasciare il suo numero.

Roberta rifiuta Alessandro e chiude la frequentazione

Lui preferirà non fare il nome della persona in questione ma, di fronte a tali rivelazioni, Roberta non si farà problemi a rifiutarlo. La dama ammetterà di non voler più uscire con lui.

Per Barbara arriverà un nuovo cavaliere col quale deciderà di portare avanti la conoscenza. Si tratta di un uomo sardo che riuscirà a far breccia nel cuore della dama e dopo essere usciti insieme, lei ammetterà di essere stata molto bene in sua compagnia.