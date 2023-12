Nelle prossime puntate di Uomini e donne previste dall'11 al 15 dicembre Marcello Messina deciderà di chiudere la sua frequentazione con la dama Jasna, lasciandola senza parole.

Brando non sarà presente in trasmissione, mentre Cristian manderà su tutte le furie la corteggiatrice Virginia.

Ida Platano avrà modo di conoscere meglio David e Mario e intanto si vocifera che il suo ex Riccardo potrebbe rimettere piede in studio nelle prossime registrazioni.

Marcello chiude con Jasna: anticipazioni Uomini e donne 11-15 dicembre

Marcello Messina finirà per spiazzare la dama Jasna con la quale sta portando avanti una frequentazione da qualche settimana.

Il cavaliere annuncerà di non voler più andare avanti e di essere intenzionato a mettere la parola fine alla loro conoscenza.

Una decisione che deluderà profondamente Jasna, la quale non nasconderà di essere totalmente sorpresa e amareggiata.

Tuttavia, nelle registrazioni successive i due avranno modo di chiarirsi e alla fine decideranno di provare a viversi insieme fuori dal contesto televisivo.

Per il trono classico, durante i nuovi appuntamenti del talk show non si parlerà di Brando: il tronista non ha preso parte alle riprese e non sono stati svelati i motivi di questa sua assenza in studio.

Cristian bacia Valentina, Ida si concentra su David e Mario

Cristian deciderà di portare in esterna Valentina e tra i due è scattato anche un bacio super appassionante.

La visione del filmato dell'esterna tra i due ha mandato su tutte le furie l'altra pretendente Virginia: in studio non ha saputo trattenere la sua rabbia, tanto da svelare che in caso di scelta finale da parte del tronista, potrebbe anche dire no.

Ida Platano, invece, ha scelto di approfondire la frequentazione con David e Mario, due pretendenti che in questo ultimo periodo hanno saputo far breccia nel suo cuore, rivelandosi particolarmente interessanti per la tronista in carica.

Il possibile ritorno di Riccardo Guarnieri in studio: i fan ci sperano

A proposito di Ida, in queste ore è venuta fuori una segnalazione sul conto di uno dei suoi ex fidanzati storici: trattasi di Riccardo Guarnieri che a quanto pare non sarebbe più fidanzato con Gabriella, un donna conosciuta fuori dallo studio tv.

L'ex volto del trono over avrebbe smesso di seguirla sui social lasciando intendere di aver messo la parola fine a questo rapporto.

Proprio per questo motivo non si esclude che possa rimettere piede in studio nel corso delle prossime registrazioni del talk show, magari per riconquistare proprio il cuore della sua ex Ida.

Un rientro che renderebbe felici i numerosissimi fan che ancora oggi sperano nel ritorno di fiamma di questa coppia storica del parterre over.