Le prime puntate del 2024 di Uomini e donne vedranno l'abbandono di Roberta Di Padua. La dama lascerà il dating show dopo che Alessandro Vicinanza inizierà a frequentare Cristina Tenuta. Tra quest'ultima e il cavaliere di Salerno ci saranno di fatti diversi baci a stampo nel corso di un'esterna.

Roberta Di Padua lascia Uomini e donne

Uomini e donne riprenderà ad andare in onda dopo lo stop natalizio il prossimo 8 gennaio. Nel corso delle prime puntate dell'anno nuovo, il pubblico assisterà all'abbandono di Roberta Di Padua. La dama di Cassino deciderà di lasciare il Trono Over dopo aver saputo che Alessandro ha iniziato ad uscire con Cristina.

Preso atto di questo, Roberta dichiarerà di non riuscire più a restare in studio e vedere Alessandro approcciarsi ad altre donne.

Il suo addio sarà un colpo di scena per i fedelissimi dello show, visto che da anni Roberta è una delle protagoniste indiscusse del programma di Maria De Filippi, al pari della sua storica rivale Ida Platano.

Baci tra Alessandro e Cristina, lui frequenta anche Aasma

Nei primi giorni di gennaio, verrà mandato in onda anche ciò che è accaduto nelle registrazioni del 20 e 21 dicembre. Dalle anticipazioni si viene a sapere che la conoscenza tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta continuerà. La dama dichiarerà di sentirsi attratta dal cavaliere e racconterà che tra loro, durante una serata, ci saranno stati diversi baci a stampo.

Alessandro però, non si limiterà a conoscere Cristina, ma inizierà a frequentare anche Aasma. Bisognerà attendere le nuove registrazioni per capire come andranno a finire le due frequentazioni. Almeno per il momento, Roberta non sarà comunque in studio: il suo potrebbe così essere un addio definitivo, al pari di quello di Armando Incarnato del quale non vi sarà ancora traccia.

Il percorso di Roberta a Uomini e donne dal 2018 a oggi

La notizia dell'abbandono di Roberta Di Padua ha fatto molto scalpore. In un primo momento si pensava che la puntata del suo addio venisse trasmessa prima della pausa natalizia ma così non è stato. Bisognerà attendere la ripresa della normale programmazione per assistere alla sua uscita di scena.

Il programma non sembra averle portato molta fortuna: entrata a far parte del parterre Over nel 2018, aveva subito catturato l'attenzione di diversi cavalieri. Con nessuno di loro però andò bene.

Alla fine Roberta uscì dalla trasmissione con Riccardo Guarnieri ma la loro storia durò brevissimo tempo. Rientrata a Uomini e donne nella stagione 2022/2023, aveva mostrato interesse proprio per Alessandro che però l'aveva scaricata preferendole la rivale Ida Platano. Anche in questa stagione la storia si è ripetuta, Vicinanza le ha preferito un'altra dama senza concederle la tanto agognata esclusiva.